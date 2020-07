“No going back”: azione ambientalista a Treviso

Durante la notte tra giovedì e venerdì sono apparsi dei manifesti sulle vetrine di alcuni ristoranti e negozi, scelti per il loro particolare legame con quello sfruttamento delle risorse del Pianeta che alimenta la crisi climatica ed ecologica (deforestazione per mangimi e carne, uso di combustibili fossili, consumismo irrispettoso dei limiti ambientali ed ecologici). I simboli dei grandi affari distruttivi del Pianeta scelti dai simpatizzanti sono stati Roadhouse e Mcdonald’s di Viale della Repubblica, Emisfero, Roadhouse e Mcdonald’s di Silea.

Il titolo dei manifesti, “Chiuso per il bene comune”, sottolinea il bisogno di non tornare a uno stato pre-Covid che ha generato la crisi sanitaria per colpa dello sfruttamento e dell’inquinamento della Terra, a causa del quale è probabilmente avvenuto il salto di specie che ha portato alla pandemia. “Chiuso per il bene comune” significa anche che determinate realtà che sono così legate a stretto giro con i modelli di consumo che stanno alterando il clima e gli ecosistemi non possono continuare la loro attività come prima, se non vogliamo accelerare la crisi climatica ed ecologica: questi negozi e ristoranti hanno l’obbligo morale di mettere in discussione lo sfruttamento sul quale basano le loro attività. Proprio il rilancio dell’economia dopo la pandemia è un momento da cogliere per cambiare: da modelli economici basati sullo sfruttamento delle risorse ad altri modelli sostenibili che frenino il consumo di risorse e la produzione di CO2 alla base del riscaldamento globale. Non è possibile tornare ad affari distruttivi come prima della pandemia.

Extinction Rebellion (XR) è un movimento socio-politico globale di stampo ambientalista che mira a fare pressione per una risposta rapida e radicale alla crisi climatica e alla distruzione degli ecosistemi, principalmente attraverso la disobbedienza civile nonviolenta. XR è presente anche a Treviso, con un gruppo creato circa un anno fa composto da una trentina di membri attivi, che si sono resi protagonisti nei mesi passati di azioni di sensibilizzazione e protesta e di presentazioni di stampo scientifico in città.

