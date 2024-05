Niente può fermare gli alpini. Al massimo fanno una pausa (con un piatto di pasta)

95a Adunata degli alpini: un piatto di pasta Sgambaro per “mettere in pausa” gli alpini.

VICENZA – La 95a Adunata degli Alpini prevede non solo sfilate, lancio dei paracadutisti, saluti e discorsi, ma anche occasioni di convivialità. E così il pastificio Sgambaro si unisce al “sogno di pace degli Alpini”, in occasione della tre giorni a Vicenza, iniziata ieri, venerdì 10 maggio, in programma fino a domani, domenica 12 maggio. Partner della manifestazione è lo storico pastificio di Castello di Godego (TV) che contribuisce, con la sua pasta di eccellenza, alla riuscita di un evento che crede nella socialità, nella gioia di vivere e nel sogno di pace.

La scelta di sostenere e affiancarsi alle penne nere conferma la volontà di condividere socialità e gioia di vivere che, spesso, iniziano proprio a tavola davanti ad un buon piatto di pasta. Non solo, il contributo del pastificio veneto come official sponsor è il segnale di quanto sia importante, per tutti gli attori coinvolti, tutelare una memoria che non va smarrita e onorare gli sforzi lodevoli che gli Alpini sanno sempre mettere a disposizione del paese.

Presso il Campo Marzio, è stato predisposto uno spazio dedicato ad accogliere le circa 500mila persone attese, tra alpini delle diverse Sezioni ANA, familiari e simpatizzanti che avranno il piacere di gustare una pasta al sugo d’anatra, sinonimo di eccellenza del territorio, di assoluta tracciabilità e origine 100% italiana.



Spiega Pierantonio Sgambaro, Presidente dell’omonimo pastificio: “Abbiamo scelto di sostenere gli alpini e di contribuire alla riuscita anche di questa Adunata proprio per il forte attaccamento alle nostre radici, ma anche per il senso di appartenenza al Corpo, dato che sia io sia mio fratello Roberto siamo orgogliosamente degli ex alpini. I valori che animano il Corpo sono gli stessi su cui abbiamo fondato il nostro pastificio: affidabilità, senso del lavoro, tenacia e coscienza del proprio territorio. Inoltre, non possiamo che condividere, con gli alpini, il più grande dei sogni, quello della pace, che ci accompagnerà in questo weekend di celebrazione della memoria, ma anche di riflessioni e di sguardo rivolto al futuro”.

Foto via Facebook