Nidi e scuole dell’infanzia. L’assessore Romor: “Pronti ad aprire il 3 giugno”

“Un’attenzione ai servizi per la famiglia, che sono stati sospesi da mesi”.

Con queste parole l’assessore alle Politiche educative Paolo Romor annuncia che il Comune di Venezia è pronto ad aprire il 3 giugno i 27 nidi e le 18 scuole dell’infanzia del territorio.

L’assessore poi aggiunge:

“Dopo una serie di sopralluoghi svolti in questi giorni, la settimana prossima procederemo con le sanificazioni e disinfezioni degli ambienti, secondo rigidi protocolli sanitari e continuerà il coordinamento del personale educativo. Personale che, in previsione della riapertura, sarà tutto sottoposto al test sierologico per garantire un rientro in sicurezza”.

Per organizzare i turni e il personale, nelle scorse settimane è stato richiesto alle famiglie di comunicare la volontà di riprendere ad usufruire del servizio:

“Stiamo lavorando a un’organizzazione scrupolosa, applicando le regole dettate dalle linee guida ministeriali: turni di ingresso e uscita per evitare assembramenti, attività organizzate per piccoli gruppi a cui viene dedicata un’apposita ‘isola’ munita di giochi e di presìdi di sanificazione e sicurezza, prevalenza e grande attenzione per le attività svolte all’aperto. Dobbiamo, nella massima sicurezza, ripristinare e garantire diritti fondamentali dei bambini – conclude – l’incontro tra pari, il gioco e l’educazione, tutti elementi fondamentali per il loro benessere”.

Commenta la news

commenti