Nevicate su Dolomiti e Prealpi, da oggi avviso di criticità per valanghe

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità per valanghe in cui è fissata la fase operativa di attenzione per il territorio della zona MONT-1 (Dolomiti) e MONT-2 (Prealpi), da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza a partire da oggi, lunedì 09 gennaio 2023 alle ore 6.

Nel dettaglio, le valanghe attese possono interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo valanghe, vie di comunicazione in quota e passi dolomitici.

Sono possibili valanghe da slittamento con fessurazioni e pochi fenomeni in movimento localizzati in particolar modo lungo i pendii ripidi con suolo erboso.

Sono previste nevicate con apporti di 20-35 cm nelle Dolomiti a 2000 m e di 20-50 cm nelle Prealpi oltre i 1500 m di quota.