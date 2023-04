Nevicata di metà aprile, scatta il Piano Neve della Provincia

Al lavoro tutta la notte sul Grappa, Cansiglio e Pian de le Femene.

TREVISO – A seguito del monitoraggio delle condizioni meteo, che in questi giorni avevano previsto possibili nevicate in montagna, la Provincia di Treviso si è immediatamente attivata con il Piano Neve allertando le ditte incaricate di prepararsi allo sgombero e alla messa in sicurezza della rete viaria montana: le operazioni, iniziate ieri sera e proseguite per tutta la notte, hanno coinvolto 5 mezzi intervenuti sulle strade del Monte Grappa, Cansiglio e Pian de le Femene sopra i 400 metri, che si sono imbiancate rapidamente per circa 20 centimetri.

Oltre allo sgombero e allo spargimento di sale per prevenire la formazione di possibile ghiaccio, l’intervento della Provincia ha permesso di ripulire e ripristinare le corrette condizioni di sicurezza stradale già all’alba di oggi. Nei prossimi giorni continueranno le attività di monitoraggio meteo, per riattivare le operazioni se necessario.