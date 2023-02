Neven Spahija: “Pronti per iniziare una nuova pagina”

Presentazione ufficiale ieri pomeriggio al taliercio di Mestre del nuovo head coach di Umana Reyer: “Sono stato molto contento quando l’Umana Reyer mi ha contattato. Arrivo qui dopo uno dei più vincenti allenatori degli ultimi dieci anni in Italia: non sarà facile prenderne il posto; ma, considerato che ho già vissute situazioni simili in passato, penso di avere l’esperienza giusta per farlo e quindi sono convinto che con l’aiuto degli assistenti, dei giocatori e di tutto il club si possa incominciare un buon lavoro. La situazione è difficile, ma abbiamo tutte le caratteristiche per iniziare una nuova pagina e per scrivere nuove cose importanti per questa società”.

MESTRE – “Ho parlato con i giocatori, ma mi ci vorrà un po’ di tempo per capirne le condizioni mentali e la personalità. Di sicuro però, come ho detto anche ai giocatori, il loro talento non è testimoniato dai risultati della squadra, che ha perso tante partite negli ultimi possessi: sicuramente ci sarà da investigare per capirne il perché, visto che il talento di cui può disporre il gruppo è sicuramente superiore ai risultati fin qui raccolti.

Come allenatore, fin qui mi sono sempre concentrato soprattutto sulla difesa e sul controllo dei rimbalzi, anche se questa squadra ha il talento per giocare molto bene nella metà campo offensiva, anche cinque contro cinque. Nelle ultime partite però sono stati subiti circa 80 punti di media, per cui dobbiamo lavorare molto sugli aspetti difensivi. Essendo alla quarta giornata di ritorno, la situazione va affrontata con urgenza, perché siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo quindi approcciare ogni partita come se fosse quella decisiva. Dobbiamo fare sicuramente un grosso sforzo per invertire la rotta già da subito.

Sono molto contento di tornare in Italia dopo l’esperienza di Roseto: un club piccolo, ma dove abbiamo avuto un grande successo e quindi ho grandi ricordi dell’Italia da ogni punto di vista. Ho continuato a seguire il campionato italiano, anche se mi è ancora difficile conoscerlo in maniera appropriata. Ma qui ho trovato un grande coaching staff e conosco bene molti allenatori avversari, per cui penso che sarò in grado di affrontare al meglio questa nuova avventura”.

“Ringrazio coach Spahija per aver accettato la nostra proposta – ha detto Federico Casarin. – Faccio a lui e a noi un grande “in bocca al lupo” per il prosieguo della stagione. Abbiamo raggiunto l’accordo con l’intento di approfondire la conoscenza reciproca in questi mesi. I matrimoni si fanno sempre in due e l’idea è quella di iniziare un percorso lungo che sia fruttuoso e che ci dia soddisfazioni reciproche. Abbiamo gettato insieme le basi per intraprendere un percorso che possa dare soddisfazioni a noi, ai tifosi, ai nostri partner e alla gente che ci vuole bene. Penso che coach Spahija abbia dimostrato nella sua carriera il suo valore e le sue qualità. Ci siamo confrontati lunedì, abbiamo trovato lo stesso spirito e la stessa voglia e quindi è stato facile sposare questa idea reciproca”.