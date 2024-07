Network “Sui Tetti”: indicazioni bioetiche su fine vita

Il documento recentemente approvato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) sul tema del fine vita e dei trattamenti di sostegno vitale rappresenta una tappa significativa nel dibattito bioetico italiano. Grazie a una convergenza ampia e pluralista tra i suoi membri, il CNB ha formulato delle linee guida che sono state accolte con grande interesse da parte di numerose associazioni.

Secondo una nota rilasciata dal network “Ditelo sui tetti”, che raccoglie oltre cento associazioni, il documento del CNB costituisce una “occasione preziosa” per il dibattito in corso. La nota sottolinea l’importanza del primo livello di attenzione bioetica indicato dal CNB, che ha ottenuto un consenso quasi unanime: non deve essere ulteriormente abbassata la tutela della vita dei più vulnerabili.

Questa posizione prende in considerazione le implicazioni della sentenza della Consulta n. 242/2019, la quale ha descritto il suicidio medicalmente assistito. Le associazioni avvertono che, senza precisi limiti oggettivi, il rischio è quello di esercitare una grave forma di pressione contro la vita di tutti i malati irreversibili, cronici e persino depressi.

Il tema del fine vita è destinato a essere discusso in Parlamento a partire dal prossimo settembre, iniziando dal Senato. Le associazioni di “Ditelo sui tetti” auspicano che il dibattito parlamentare prenda avvio proprio dalle priorità bioetiche delineate dal CNB. Queste priorità dovrebbero fungere da fondamento per qualsiasi legislazione futura sul fine vita, garantendo così una tutela adeguata ai più vulnerabili.

Il documento del CNB si configura quindi non solo come una guida per il legislatore, ma anche come un punto di riferimento etico per la società civile. È essenziale che tutti i player coinvolti nel dibattito sul fine vita tengano conto delle indicazioni del CNB, al fine di costruire un quadro normativo equilibrato e rispettoso della dignità umana.