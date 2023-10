Nervesa, Gianluca Bettiol in prima Tv a “Il Contadino Cerca Moglie”

Oggi, lunedì 30 ottobre, dalle 21.25 la prima tv assoluta sul canale NOVE della nuova stagione del docu-reality con protagonista il 28enne nervesano Gianluca Bettiol, noto come Ciano Il Gabbiano.

NERVESA DELLA BATTAGLIA – Gianluca Bettiol, noto come Ciano Il Gabbiano, fa il suo ritorno in televisione, questa volta nel ruolo principale della terza edizione de “Il Contadino Cerca Moglie“. Dopo la premiere della terza stagione del docu-reality il 27 aprile, il conduttore Gabriele Corsi ha presentato otto aspiranti contadini in cerca dell’amore, e Gianluca ha superato la prima fase di selezione per diventare uno dei cinque protagonisti. Dopo le presentazioni video, sono arrivate le candidature delle corteggiatrici e poi le riprese della serie. Il programma sarà trasmesso a partire da lunedì 30 ottobre alle 21.25 su NOVE.

Gianluca, 29 anni che compie domani – domenica 29 ottobre -, è originario di Nervesa e gestisce l’azienda agricola di famiglia. È un vero appassionato dei trattori e si può dire che sia nato per questa passione. Il giovane imprenditore, soprannominato “Ciano Il Gabbiano”, dedica con entusiasmo il suo tempo ai suoi preziosi vitigni e alla guida dei suoi possenti mezzi agricoli. Dopo alcune delusioni d’amore, supportato dai suoi amici più fidati, Gianluca non ha perso la speranza e aspetta con pazienza di trovare la sua dolce metà. “Se poi questa ragazza sa guidare anche il trattore tanto meglio, eh!” è stata una delle frasi dette da Ciano Il Gabbiano nella puntata del 27 aprile.

“Il Contadino Cerca Moglie” giunge alla sua terza edizione, dopo che il format è stato acquisito da Discovery Italia e trasmesso in chiaro su NOVE. Quest’anno, insieme a Gianluca, i protagonisti includono Filippo da Rosignano Marittimo (Livorno), Giulia da San Pietro ad Lacum (Teramo), Davide da Buglio in Monte (Sondrio) e Roberto da Quinzano D’Oglio. Nelle prime due puntate, ogni contadino conoscerà i propri corteggiatori e corteggiatrici nella propria fattoria: Bettiol entrerà definitivamente in scena nella seconda puntata. Dopo questi incontri iniziali, i cinque protagonisti sceglieranno chi desiderano far rimanere con loro per condividere la vita quotidiana. Dalla terza puntata, il programma seguirà le vite nelle cinque fattorie in parallelo, mettendo alla prova la tenacia e l’adattabilità dei corteggiatori.

In seguito al suo ingresso nel programma, è nato il “Ciano Il Gabbiano Fan Club” in suo sostegno, inizialmente formato dai suoi amici più stretti, ma presto ha coinvolto molti giovani di Nervesa e da altre località vicine, grazie all’ampia cerchia di amicizie del giovane di 28 anni.

La principale espressione del gruppo è la pagina Instagram @cianoilgabbianofanclub, dove vengono condivisi meme e momenti della vita quotidiana di Bettiol.