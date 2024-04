Giovedì 4 aprile, dalle 20.45 in sala consiliare, la storica Emiliana Losma parlerà di “Quanto è violenta la Storia delle donne?” per capire il presente e combattere la violenza di genere.

NERVESA – Giovedì 4 aprile, a partire dalle ore 20.45, presso la sala consiliare del Municipio in Piazza La Piave, 1, avrà luogo l’incontro dal titolo “Quanto è violenta la Storia sulle donne?”. L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare alla violenza di genere da una prospettiva culturale e storica, al fine di comprendere le radici del problema e affrontarlo in maniera efficace nel presente e nel futuro.

A guidare questo viaggio nel passato e nel presente della condizione femminile sarà Emiliana Losma, storica delle donne di grande spessore e competenza. Losma, libera ricercatrice in Storia delle Donne, vanta una laurea specialistica in Scienza della Comunicazione e ha dedicato anni di studio e ricerca all’Archivio delle Donne in Piemonte e al Centro Studi e Documentazione del Pensiero Femminile di Torino. La sua conoscenza approfondita e il suo impegno nel campo della divulgazione storica delle donne sono un punto di riferimento essenziale per comprendere la complessità delle dinamiche di genere nel corso della storia.

Il percorso di sensibilizzazione della comunità di Nervesa contro la violenza sulle donne è iniziato lo scorso 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In quella occasione, le strade del borgo si sono riempite di voci che chiedevano giustizia e rispetto, ricordando le donne vittime di femminicidio e ribadendo la necessità di un impegno costante e concreto da parte di tutta la società.

Promosso da “Uniti per Nervesa” in collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Mara Fontebasso e sostenuto dall’intero consiglio comunale, compresi i gruppi Andrea Ceotta Sindaco e Roberto Gatti Sindaco, l’evento rappresenta un importante segnale di coesione e impegno da parte di tutte le forze politiche del territorio.

La presenza e il sostegno delle istituzioni locali confermano l’urgenza e la gravità della situazione, ma anche la determinazione nel combattere questo fenomeno diffuso e deleterio. L’impegno contro la violenza sulle donne unisce maggioranza e minoranza, superando qualsiasi barriera politica e ideologica, perché si tratta di un problema che riguarda tutti, indipendentemente da schieramenti o opinioni personali.

Ad aprire l’incontro sarà il saluto istituzionale della giunta comunale, seguito dalla moderazione di Clara Stella, editrice de “Le plurali”. Il contributo di Emiliana Losma sarà il momento centrale della serata, offrendo spunti di riflessione e approfondimento su quanto la storia abbia influito e continui a influenzare la condizione delle donne nella società.