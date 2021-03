Nella splendida Venezia con Aldo Manuzio, l’inventore dei libri

È un ponte tra Venezia e Milano, quello che unisce l’Ateneo Veneto, il Circolo dei Lettori di Milano e l’Aldus Club, domani insieme per parlare del primo editore italiano, Aldo Manuzio. A ripercorrere la vita di questo uomo colto, accorto e intraprendente, è Alessandro Marzo Magno, socio dell’Ateneo e autore del volume L’inventore dei libri. Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo (Laterza). L’incontro, in programma per martedì 16 marzo 2021 alle ore 17.30 sul canale YouTube dell’Ateneo Veneto, sarà introdotto da Laura Lepri, Direttore del Circolo dei Lettori. A seguire, gli interventi di Salvatore Carrubba (Presidente del Circolo dei Lettori), Alessandro Marzo Magno (autore del libro), Gianpaolo Scarante (Presidente dell’Ateneo Veneto) e Davide Galli (bibliofilo dell’Aldus Club di Milano), che illustrerà un raro esemplare aldino, nonché l’ultima pubblicazione edita da Aldo Manuzio nel 1515.

Di origine laziale, dal 1490 Manuzio fu attivo a Venezia, dove contribuì a valorizzare quella città, che già al suo arrivo aveva la fama di essere una tipografia a cielo aperto. Presto acclamato come il più prestigioso tra gli stampatori, egli affondò le proprie scelte nella cultura classica greca e latina, puntò sulla qualità degli autori e dei collaboratori, sulla leggibilità del testo, al fine di rendere la lettura un’attività fruibile in più occasioni. Inoltre, Manuzio fu il primo a essere mosso da un progetto editoriale, lo stesso che lo portò a rivoluzionare il modo di fare editoria stampando in corsivo e in un formato nuovo, oggi definito “tascabile”.

