Nella città di Stradivari musica e strumenti da tutto il mondo

La bellissima città di Cremona si prepara ad accogliere l’edizione 2023 di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, dal 22 al 24 settembre presso CremonaFiere.

È previsto per oggi, sabato 22 settembre, il taglio del nastro dell’ormai storica rassegna internazionale interamente dedicata a strumenti musicali d’alto artigianato. Per tre giorni la città di Stradivari ospiterà oltre 180 eventi sia in fiera che in città. Mostre, convegni, contest, incontri, performance, seminari, presentazioni, open stage, concerti, novità, spettacoli, masterclass, libri, rubriche sulla didattica, musica solidale e tanti altri appuntamenti dedicati al mondo degli archi, delle chitarre, dei pianoforti, dei fiati e delle fisarmoniche che troveranno i relativi spazi in Mondomusica, Acoustic Guitar Village, Piano Experience, Cremona Wind, Accordion Show.

Tra i principali eventi attesi il Cremona Musica Awards che viene assegnato a personalità e istituzioni del mondo musicale che hanno raggiunto l’eccellenza nel proprio ambito. Quest’anno i premi verranno assegnati dal Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni a Steven Isserlis (esecuzione), Recycled Orchestra di Cateura (progetto), Jean-Jacques Eigeldinger (comunicazione), Amalia Ramirez (liuteria chitarristica), Fisarmoniche Paolo Soprani (costruzione fisarmonica). Quest’anno è stato istituito anche il premio speciale “Una Vita per il Pianoforte”, assegnato ad Angelo Fabbrini. Tutti i premiati saranno presenti a Cremona Musica per ritirare personalmente il premio.

Tra le novità di quest’anno una rassegna dedicata alla musica bandistica: Cremona Band Festival, un progetto che ha lo scopo di promuovere e diffondere la musica bandistica come momento formativo e di crescita per musicisti e appassionati di strumenti a fiato che desiderano esibirsi in un contesto internazionale. Cremona Musica anche quest’anno arriva in città per far conoscere la ricchezza musicale che la anima con eventi come il Cremona Musica Downtown e Pianoforti in città, da suonare in piena libertà, saranno a disposizione di chiunque voglia suonarli negli angoli più suggestivi del centro storico.