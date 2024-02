In Giappone il 22 febbraio si festeggia il Neko no Hi (猫の日): la giornata nazionale del gatto. Come mai proprio in questa data?

Che il gatto sia uno degli animali più amati e idolatrati al mondo è risaputo. Dall’antico Egitto, in cui era una vera e propria divinità, all’Europa, fino in Asia, è sempre stata riconosciuta la sua utilità nella lotta contro i roditori. Ma non solo.

Anche in Giappone l’amore per il nostro felino casalingo è proverbiale, tanto da essere stato il primo Stato a istituire nel 1987 una giornata a lui interamente dedicata.

Una storia d’amore iniziata intorno al VI° secolo quando i primi monaci cinesi non portarono solo la scrittura e le loro dottrine, ma anche questi adorabili felini. Da quel momento le leggende, la religione, l’arte e la letteratura nipponica sono piene di riferimenti ai nostri amici a quattro zampe. Basti pensare all’onnipresente Maneki Neko (招き猫), il gatto portafortuna con la zampa alzata.

Di gatti si parla già nei primi testi scritti, come ne “Le note del guanciale” (Makura no Sōshi 枕草子) di Sei Shōnagon intorno all’anno mille. Per poi passare al capolavoro di Natsume Sōseki del 1905 “Io sono un gatto” (Wagahai wa Neko de Aru 吾輩は猫である), fino al contemporaneo Murakami Haruki in cui quasi in ogni sua opera un felino è sempre presente.

Nell’immaginario comune non possono non venire in mente poi gli ukiyo-e (immagini del mondo fluttuante 浮世絵) del grande maestro Utagawa Kuniyoshi nel Periodo Edo (1603 – 1868), ma anche gatti famosissimi come Doraemon e soprattutto l’eroina della Sanryo Hello Kitty.

Neko no Hi: la giornata del gatto

Non è un caso che la data prescelta per questa festività sia proprio il 22 febbraio. Come per ogni lingua, ogni animale fa un verso diverso. In Italia il gatto dice “Miao”, in inglese “Meow”. In giapponese il verso del gatto è “nya” (にゃ).

E questo cosa c’entra con la data? Il numero 2 in giapponese si pronuncia “ni (に)”. Ora se noi diciamo insieme 22.2 diventa “ni ni ni”. Non è simile quindi al verso di un gatto che fa: “nya nya nya”( にゃにゃにゃ)?

Buona festa del gatto a tutti!