Estate 2023 all’insegna del riciclo. Per tutto luglio-agosto CIAL-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, Coca-Cola ed Enti Parchi Marini Regionali della Calabria promuovono la raccolta e l’avvio al riciclo delle lattine per bevande consumate ‘on the go’ in numerosi lidi calabresi.

CALABRIA – Mare, sole, vacanze. E spiagge pulite. Con la bella stagione torna, puntuale anche quest’anno, ‘Nei Parchi Marini Calabria…ogni lattina vale’, iniziativa dai contorni green nata grazie alla collaborazione, ormai collaudata, tra Ente Parchi Marini Regionali della Calabria (EPMR), CIAL-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Coca-Cola.

Ben 19 i Comuni calabresi coinvolti ma uno solo l’obiettivo: recuperare e avviare al riciclo il maggior numero possibile di lattine per bevande consumate fuori casa.

L’iniziativa rientra nel progetto internazionale Every Can Counts – noto in Italia come Ogni Lattina Vale – con l’obiettivo di divulgare ad ampio raggio i valori di una vita sempre più sostenibile e di un’economia sempre più circolare.

E così nei mesi di luglio e di agosto, dotati di appositi zaini-raccoglitori, tanti giovani animatori del progetto si daranno da fare lungo le spiagge, per le strade e nelle piazze delle località calabresi individuate per stimolare turisti e residenti a mantenere puliti gli spazi pubblici e recuperare le lattine per bevande vuote, promuovendo ad ampio raggio e in maniera coinvolgente le buone pratiche per un corretto smaltimento dei rifiuti.

I comuni coinvolti nel progetto calabrese sono Amantea (CS), Amendolara (CS), Belmonte Calabro (CS), Bianco (RC), Brancaleone (RC), Briatico (VV), Cropani (CZ), Cutro (KR), Diamante (CS), Ferruzzano (RC), Parghelia (VV), Pizzo (VV), Praia a mare (CS), Ricadi (VV), Soverato (CZ), Stalettì (CZ), Tropea (VV), Vibo Valentia e Zambrone (VV).

Le passate edizioni – siamo ormai alla terza – i numeri sono stati davvero da record. Quasi 300mila le lattine raccolte complessivamente durante le estati 2021-22. “Bello sarebbe riuscire a superarli – è la speranza dell’Ente per i Parchi Marini Regionali Calabresi. – La mission non è impossibile visto anche il supporto che daranno all’iniziativa i volontari di alcune associazioni no-profit da tempo attive nei territori di riferimento“.

Per agevolare ulteriormente le attività di raccolta, sui lidi – oltre 100 nel complesso – saranno posizionate piccole isole ecologiche, segnalate da vele personalizzate ad hoc per poter essere facilmente individuate e riconosciute dai bagnanti.

Riciclabile al 100% e all’infinito, l’allumino è in grado di conservare in eterno le sue proprietà. È Un materiale a tutti gli effetti ‘permanente’, basti pensare che oltre il 75% dell’alluminio da sempre prodotto è tuttora in circolo. Un dato su tutti: il 100% della produzione nazionale di alluminio è basata e proviene dal riciclo.

“L’Ente per i Parchi Marini Regionali, ad oggi, con l’aggiunta del Parco Marino Regionale ‘Secca di Amendolara’, interessa le aree costiere e marine calabresi più emblematiche e di pregio dal punto di vista naturalistico e biologico. L’Educazione Ambientale è un passaggio fondamentale per sensibilizzare e responsabilizzare i turisti e la popolazione che vive nelle aree limitrofe ai Parchi. La tutela dell’ambiente è una delle maggiori priorità dell’EPMR ed iniziative come queste possano essere sicuramente un giusto volano per raggiungere tale scopo, specialmente attraverso il coinvolgimento dei più giovani.” dichiara Raffaele Greco, Commissario dell’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria.

I risultati della campagna “Nei Parchi Marini Calabria…ogni lattina vale” saranno resi noti durante la ‘Settimana Europea della Mobilità Sostenibile’ che si tiene ogni anno dal 16 al 22 settembre.