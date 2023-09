Naviglio del Brenta, oltre 200 canoe a kayak tra le ville veneziane

Alla sua seconda edizione, ritorna domenica 1 ottobre “Riviera in Voga”, la manifestazione canoistica e di kayak sulle acque del Naviglio del Brenta, organizzata dal Polo Nautico di Dolo e dalla ASD Rescue LIFE.

DOLO – Patrocinata dall’Amministrazione comunale, lo spettacolare percorso lungo le docili acque della Brenta, vedrà protagoniste oltre duecento canoe, quest’anno con partenza alle 9.00 dal pontile della seicentesca Villa Giovanelli a Noventa Padovana, per arrivare verso le tre del pomeriggio, dopo la pausa pranzo al Foro Boario dolese, alla villa Badoer Fattoretto di Dolo, di architettura settecentesca, nota per le fastose sale e il museo degli antichi mestieri.

“Un tragitto di circa 15 chilometri – spiega il Sindaco di Dolo Gianluigi Naletto – annoverabile tra le meraviglie ambientali ed artistiche più suggestive del Veneto, oggetto di valorizzazione da parte della Conferenza dei Sindaci rivieraschi come parte del “museo diffuso” della Riviera del Brenta, sicuramente meritevole di candidatura all’Unesco come patrimonio dell’umanità“.

“Lo sport remiero della Riviera in Voga – aggiunge l’Assessore allo Sport Cristina Nardo – contribuisce a far conoscere ed ammirare l’ambiente fluviale tra Padova e Venezia dalla sua antica e naturale prospettiva che è quella per l’appunto dell’acqua“.

Ringraziamo, concludono gli amministratori dolesi, Matteo Giardini presidente di Rescue Life per l’organizzazione, il Comune di Noventa Padovana per la collaborazione e il patrocinio, la famiglia Fattoretto per la generosa ospitalità.

Al termine della regata, gli atleti riceveranno un attestato di partecipazione. In caso di maltempo, la kermesse sarà posticipata a domenica 5 novembre.

Per info: 3289073550