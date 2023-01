Nations League: subito la Spagna

Uscito il sorteggio per la per la fase Finale della prossima Uefa Nations League. L’Italia incontra di nuovo la Spagna, l’altra semifinale sarà Paesi Bassi – Croazia.

NYON – Questa mattina, alla presenza del Presidente della FIGC Gabriele Gravina e dell’assistente tecnico del CT Mancini, Chicco Evani, si è svolto il sorteggio per la fase Finale della prossima Uefa Nations League che si svolgerà a giugno nei Paesi Bassi. Come nella passata edizione (vinta poi dalla Francia), l’Italia incontrerà in semifinale la Spagna il 14 giugno (ore 20.45) a Enschede, preceduta il giorno prima dalla semifinale di Rotterdam tra Paesi Bassi e Croazia.

Sorteggio non semplice per la nostra Nazionale quello estratto dall’ex interista Wesley Sneijder, che già nella seconda edizione della competizione era stata eliminata a Milano per 2 a 1 proprio dalla compagine iberica grazie alla doppietta di Ferran Torres e il gol di Pellegrini. Partita dura che ha messo fine al record di imbattibilità di Mancini che durava da ben 37 partite, una sorta di rivincita della semifinale degli scorsi Europei vinta dagli Azzurri ai calci di rigore.

Evani ha dichiarato: “Come squadra e come tipo di gioco la Spagna era forse l’avversario peggiore, però è anche bello poterli riaffrontare. Li abbiamo sempre sofferti, sia nella semifinale degli Europei che in quella di Nations League. Nonostante abbia cambiato Ct non credo che la Spagna cambierà il suo modo di giocare, basato su un possesso palla difficile da contrastare: cercheremo di trovare delle soluzioni per limitare la loro forza e sfruttare le nostre caratteristiche”. Il pensiero va poi a Gianluca Vialli: “Ci impegneremo tanto per dedicargli la vittoria, con il suo carisma è stato una figura fondamentale per il successo all’Europeo”.

Seconda partecipazione di fila per l’Italia alla fase finale di questa competizione, dovuta alla vittoria del gruppo 3 della Lega A grazie agli 11 punti raccolti in un girone molto complicato con la presenza di Inghilterra, Germania e Ungheria.

39 i precedenti con la Spagna, con 11 vittorie dell’Italia, 16 pareggi e 12 sconfitte.

Il programma della Fase Finale della UEFA Nations League

Semifinali

14 giugno: Paesi Bassi-Croazia (ore 20.45, Rotterdam)

15 giugno: Spagna-Italia (ore 20.45, Enschede)

Finali

3°/4° posto: (ore 15, Enschede)

1°/2° posto: (ore 20.45, Rotterdam)

Photo Credits: www.uefa.com; figc.it