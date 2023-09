Nations League: l’Italia si ferma al palo

Nella seconda giornata di Nations League ottima prova delle azzurre di Soncin che perdono di misura con la Svezia. Palo di Di Guglielmo.

CASTEL DI SANGRO (AQ) – Non era facile incontrare di nuovo la Svezia prima del Ranking FIFA e terza agli ultimi Mondiali dopo nemmeno due mesi da quella terribile partita e i 5 gol presi (di cui 3 su calcio d’angolo). Non era facile farlo normalmente, ancora di più se una partita simile viene giocata in uno stadio piccolo e difficile da raggiungere, limitando così l’accesso ai tifosi (2500).

Eppure la nuova Italia di Soncin e Schiavi ha tenuto testa per tutto il match alle più titolate giocatrici scandinave, andando vicine più volte a un pareggio che sarebbe stato più che meritato. Confermando di fatto i segnali positivi visti nella vittoria con la Svizzera di pochi giorni fa.

Una Svezia poco pericolosa che trova il gol al 14’ con Rytting Kaneryd per una non buona lettura in fase difensiva delle azzurre e che poi vede le italiane riversarsi in avanti fino al palo colpito da Di Guglielmo.

C’è ancora molto da lavorare, il gruppo si deve ancora affiatare con il nuovo Staff e il divario con le Nazionali più titolate è ancora ampio, ma i Neo CT sembrano essere sulla strada giusta. Ne sapremo di più dopo la super sfida del 27 ottobre contro la Spagna campione del Mondo e il ritorno con la Svezia quattro giorni dopo.

CASTEL DI SANGRO, ITALY – SEPTEMBER 26: Elena Linari of Italy in action during the UEFA Womens Nations League match between Italy and Sweden at on September 26, 2023 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

La formazione

Le azzurre entrano in campo con la stessa formazione della vittoriosa gara contro la Svizzera, fatta eccezione per Bergamaschi al posto di Bartoli, uscita dal match precedente con una frattura scomposta dell’osso nasale. In porta Giuliani, in difesa la coppia centrale è formata da Lenzini e Linari con sugli esterni Di Guglielmo e la capitana del Milan Bergamaschi.

Il centrocampo vede confermato il trio Galli, Giugliano e Caruso con davanti Piemonte punta centrale e sui lati Giacinti e Cantore che scende sulla fascia in fase difensiva per formare un 4-4-2 atipico.

Pesanti le assenze in casa svedese, costretta a rinunciare a Rolfo, Ilestedt e Blomqvist, protagoniste del confronto andato in scena al Mondiale. Sostituite però in modo egregio da Sembrant e Hurtig, per una rosa davvero tra le più complete al mondo.

CASTEL DI SANGRO, ITALY – SEPTEMBER 26: Team of Italy stud up prior the UEFA Womens Nations League match between Italy and Sweden at on September 26, 2023 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

La partita

L’Italia parte subito forte e già al 4’ arriva la prima conclusione verso la porta avversaria: Galli recupera un pallone sulla linea mediana e serve in profondità Cantore, che si invola sull’out di destra facendo partire una conclusione che sfiora la traversa. La risposta svedese arriva sette minuti dopo, con Blackstenius che colpisce di testa da buona posizione senza però centrare lo specchio della porta.

Dopo la sfuriata iniziale azzurra ecco che d’improvviso colpiscono le scandinave. L’ex attaccante della Juventus Hurtig al 14′ si invola da sola verso la porta, il suo tiro viene deviato e carambola sui piedi della solissima Rytting Kaneryd che batte l’incolpevole Giuliani.

La reazione italiana questa volta è immediata, con le azzurre che sfiorano il pari prima con Di Guglielmo e poi con Piemonte di testa.

Nessun cambio per le due compagini al rientro in campo. A metà ripresa l’occasione più ghiotta: calcio d’angolo per le azzurre, respinta corta della difesa e Di Guglielmo tira un perfetto diagonale che si infrange però sul palo a portiere battuto.

È arrivato il momento di scombinare le carte in tavola, Soncin prima sostituisce Giugliano con la giovanissima Dragoni e poi cambia l’attacco con Girelli e Beccari al posto di Piemonte e Giacinti.

La Svezia ormai si chiude a protezione del vantaggio, con le azzurre che attaccano incessantemente. All’88’ gran colpo di testa di Girelli, che termina però di un niente fuori dal palo. A tempo quasi scaduto cross di Beccari che attraversa l’area senza trovare la deviazione azzurra.

CASTEL DI SANGRO, ITALY – SEPTEMBER 26: Sofia Cantone of Italy in action during the UEFA Womens Nations League match between Italy and Sweden at on September 26, 2023 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Le dichiarazioni di Soncin

Questo il commento di Soncin ai microfoni Rai post partita: “Sono estremamente contento e orgoglioso di quello che ho visto oggi in campo. Le ragazze hanno giocato alla pari se non meglio della Svezia, abbiamo fatto 10 conclusioni verso la porta, siamo stati a lungo nella loro metà campo rischiando poco o niente. Va fatto un grandissimo applauso alla squadra, che può fare veramente tanto. Il coraggio c’è stato ed è la base per iniziare la nostra scalata. Il percorso è iniziato in maniera estremamente positiva e il gruppo ha confermato di avere un grande atteggiamento. L’esempio lampante è quello di Gama, entrata a fine match per una situazione di emergenza. Si è fatta trovare pronta e questi sono gli esempi migliori per più le giovani.”

CASTEL DI SANGRO, ITALY – SEPTEMBER 26: Italian women’s national team head coach Andrea Soncin looks on during the UEFA Womens Nations League match between Italy and Sweden at on September 26, 2023 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Le parole di Galli

Aurora “Iaia” Galli ai microfoni di RaiSport: “Sono molto orgogliosa, il nuovo staff crede in tutte noi e non solo in alcuni elementi. Tra noi ragazze c’è un bellissimo clima, si respira aria fresca e nuova. Le basi ci sono per fare bene, questa partita l’ha dimostrato anche se non siamo riuscite a portarla a casa. Abbiamo bisogno di più tempo per stare insieme e lavorare, ma già in queste due partite abbiamo dimostrato di poter fare davvero bene insieme.

Tutto è possibile, quando c’è armonia tra staff e calciatrici in campo si ha una marcia in più. Tanto di cappello alla Svezia per il primato nel ranking e per il percorso Mondiale che hanno fatto. Noi avevamo ancora qualcosa dentro dalla partita persa in Australia e Nuova Zelanda, volevamo dimostrare che possiamo dire la nostra”.

Il tabellino

ITALIA-SVEZIA 0-1 (0-1 pt)

Rete: 14’ Rytting Kaneryd (S)



ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi (dal 92’ Gama), Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano (dal 59’ Dragoni), Galli; Cantore (dal 92’ Glionna), Piemonte (dal 69’ Girelli), Giacinti (dal 69’ Beccari). A disp: Aprile, Schroffenegger, Bartoli, Orsi, Greggi, Bonansea, Serturini. Ct: Andrea Soncin



SVEZIA (4-3-3): Falk; Andersson, Eriksson, Sembrant, Bjorn; Rubensson, Asllani (dal 93’ Bennison), Angeldal (dall’84’ Zigotti Olme); Hurtig (dal 70’ Janogy), Blackstenius, Rytting Kaneryd (dal 70’ Jakobsson). A disp: Musovic, Enblom, Nildén, Lennartsson, Ostlund, Anvegard, Kafaji, Rybrink. Ct: Peter Gerhardsson

Arbitro: Ivana Projkovska (MKD). Assistenti: Vjolca Izeiri (MKD) ed Elena Soklevska-Ilievski (MKD). Quarto ufficiale: Irena Velevačkoska (MKD).

Note: ammonite Hurtig ed Eriksson

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 4 (Lega A)

Prima giornata (22 settembre)

Svizzera-Italia 0-1

Svezia-Spagna 2-3



Seconda giornata (26 settembre)

Italia-Svezia 0-1

Ore 21: Spagna-Svizzera

Classifica: Spagna, Italia e Svezia 3, Svizzera 0.

Terza giornata (27 ottobre)

Ore 17.45: Italia-Spagna (Salerno)

Ore 18.30: Svezia-Svizzera

Quarta giornata (31 ottobre)

Ore 18.30: Svezia-Italia (Malmö)

Ore 19: Svizzera-Spagna

Quinta giornata (1° dicembre, orari da definire)

Spagna-Italia

Svizzera-Svezia

Sesta giornata (6 dicembre, orari da definire)

Spagna-Svezia

Italia-Svizzera

Photo Credits: Figc.it (Giuseppe Bellini/Getty Images)