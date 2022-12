Natale, l’attività dei Carabinieri non si ferma

I Carabinieri della Stazione di Silea hanno denunciato per truffa:

una 18enne residente in provincia di Brescia, con precedenti di polizia, la quale si era fatta accreditare su carta Postepay la somma di € 1.570 da un 36enne residente a Villorba per l’acquisto di 5 bancali di pallet senza consegnarli come convenuto, rendendosi poi irreperibile;

un 34enne residente a Roma, il quale si era fatto accreditare la somma di € 250 su carta Postepay da un 33enne residente a Carbonera per l’acquisto di un paio di stivali da motociclista senza consegnarli come convenuto, rendendosi poi irreperibile.

I Carabinieri della Stazione di Volpago del Montello hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia, un 50enne residente a Montebelluna, pregiudicato, condannato alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione per tentato omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di armi, commesso in VE/Mestre nel giugno del 2019.