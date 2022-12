Nasce excelsiorienta, un ponte digitale per collegare il mondo della scuola e quello del lavoro

Si chiama excelsiorienta ed è la nuova piattaforma che Unioncamere ha ideato per aiutare studenti e studentesse a orientarsi nel mondo del lavoro.

Nato all’interno del Sistema Informativo Excelsior, il portale si rivolge a due tipi di utenti: da una parte, i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e degli istituti superiori; dall’altra, i genitori e gli insegnanti che sono chiamati a guidare i più giovani e aiutarli a diventare sempre più consapevoli del contesto – sia formativo sia professionale – che li circonda.

Come funziona excelsiorienta? Il sito offre diversi strumenti per esplorare il mondo del lavoro in Italia e capire quali sono le professioni che meglio si adattano alle attitudini e alle passioni di uno studente o di una studentessa.

Con “Guida alla carriera”, l’utente ha a disposizione un database strutturato ed esaustivo di tutte le professionalità presenti sul mercato e di tutti i percorsi di studio che i ragazzi possono intraprendere per sviluppare il proprio potenziale.

In parallelo, la sezione “Guida all’imprenditorialità” fornisce consigli, indicazioni e suggerimenti per chi fosse interessato a “mettersi in proprio”, approfondire le competenze dell’imprenditorialità e avviare una propria attività.

Ma come individuare i valori, le attitudini e le competenze dei ragazzi per definire il proprio percorso di studi o di carriera più adatto? OrientaGame è stato progettato con questo obiettivo. Si tratta di un quiz di autovalutazione attraverso cui i ragazzi possono scoprire i propri punti di forza, riconoscere le proprie passioni e identificare le motivazioni che li spingono ad agire e a mettersi in gioco. Valori, Competenze, Attitudini: sono questi i gruppi di domande – formulate in modo rigoroso da un team di esperti – a cui poter rispondere per ricevere un “identikit” della propria “personalità lavorativa”, un buon punto di partenza per orientare le proprie scelte verso un futuro realmente in linea con le proprie caratteristiche.

Tutto questo è disponibile su smartphone, tablet, pc collegandosi all’indirizzo https://excelsiorienta.unioncamere.it. Lo stile del sito e il linguaggio adottati convergono verso una comunicazione colorata, fresca e dinamica, in grado di catturare l’attenzione dei ragazzi e stimolare la loro partecipazione.