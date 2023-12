Mythos 2024: terza edizione del festival di teatro classico a Treviso

Vittorie e sconfitte delineano l’attuale scenario geopolitico, pervaso da conflitti antichi e nuovi. L’intelligenza artificiale, progressivamente sostituendo l’identità umana in vari settori, emerge come protagonista. Nel frattempo, l’impegno incessante dell’uomo si concentra sullo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale, affrontando il cambiamento climatico per garantire il futuro delle generazioni successive. Questi temi cruciali permeano profondamente la nostra epoca, attraversando società in ogni angolo del globo, influenzando milioni di vite. La complessità delle sfide attuali, solo apparentemente legate alla modernità, è radicata nell’antichità, in parallelo al pensiero ancestrale sull’esistenza umana.

Il festival di teatro classico “Mythos” a Treviso, nella sua terza edizione dal gennaio al giugno 2024, si propone di esplorare e illuminare questi temi attraverso sei sezioni tematiche. Coinvolgerà una variegata gamma di artisti, tra attori, musicisti, poeti e scrittori, oltre a collaborazioni con istituzioni, scuole e luoghi culturali.

Il cartellone “Classici a Teatro” presso il Teatro “Mario Del Monaco” rappresenta una collaborazione più stretta con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Artisti di spicco, come Giuseppe Pambieri e Elisabetta Pozzi, porteranno in scena interpretazioni coinvolgenti. La sezione includerà anche giovani attori provenienti dalla Tema Academy e dall’Accademia teatrale Carlo Goldoni.

La sezione “Classici in Musica” si avvale della collaborazione con la Fondazione Antiqua Vox, proponendo tre concerti dedicati all’organo a canne, arricchiti da letture teatralizzate della Tema Academy.

“Classici a Scuola” segna una nuova fase coinvolgendo l’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione del Comune di Treviso, impegnandosi a far rivivere il teatro classico agli studenti di scuole dove la cultura classica non è parte del curriculum.

La collaborazione con la Brat – Biblioteca dei Ragazzi Treviso continua con “Classici in Biblioteca”, coinvolgendo bambini e ragazzi in laboratori ispirati al libro “Zhero il segreto dall’acqua”.

“Classici alla Stanza” propone uno studio sull’intelligenza artificiale generativa, offrendo un’opportunità di confronto sulla sua evoluzione e impatto sulla società contemporanea, coinvolgendo giovani attori e musicisti.

“Classici al Museo” porta il teatro classico al Museo Bailo, in connessione con la mostra “Moda e modernità tra ‘800 e ‘900”, presentando spettacoli tematici e culminando con una cena a lume di candela.

Questo festival ambizioso mira a collegare il passato classico con le sfide e le opportunità del presente, promuovendo un dialogo vivo attraverso le arti e la cultura.