My Venice Chamber Orchestra, l’ensemble tutto al femminile

Si sono esibite ieri mattina, venerdì 22 dicembre, a Palazzo Balbi suscitando grande entusiasmo. Sono le musiciste della “My Venice Chamber Orchestra”, progetto culturale e artistico dell’Orchestra Sinfonica del Veneto, guidato dal direttore artistico Cristian Ricci, per la diffusione della musica da camera di compositori veneti ed europei.

Le melodie di Mission Gabriel’s oboe di Ennio Morricone, Libertango di Astor Piazzolla e A Christmas Festival di Leroy Anderson hanno invaso le sale dell’antico palazzo veneziano.

L’Ensemble, formato esclusivamente da giovani musiciste – diretto da Marco Titotto e guidato dal direttore artistico Cristian Ricci – è impegnato in tournée nazionali e internazionali portando nel mondo l’immagine di un Veneto vivace e giovane sempre in grado di ideare nuove progettualità in chiave contemporanea con uno stretto legame alla sua tradizione.

L’Orchestra Sinfonica del Veneto è un organismo musicale professionale recentemente costituito per la valorizzazione e l’inserimento dei giovani musicisti nel mondo artistico.

Nata con il sostegno di Istituzioni pubbliche e private, l’Orchestra ha tra i suoi fini statutari quello di rappresentare ed esportare l’eccellenza della tradizione musicale della Regione del Veneto nel mondo soprattutto in occasione di importanti anniversari ed eventi istituzionali.

La formazione è composta da giovani musicisti scelti attraverso audizioni conoscitive di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Costituiscono parte integrante dell’Orchestra anche musicisti di chiara fama nella funzione di “tutor” allo scopo di trasmettere ogni preziosa esperienza tecnica e musicale ai più giovani.

Prerogativa principale dell’Orchestra Sinfonica del Veneto è quella di coinvolgere Enti ed Istituzioni per la costituzione di una piattaforma culturale qualitativamente competitiva a livello globale dove talento, merito e inclusione siano le direttrici guida di una nuova missione progettuale per un nuovo e vivace metodo di fare e di promuovere la musica.

Tra gli appuntamenti più rilevanti della Stagione musicale 2023 il concerto “Europe is Now” alla Yehud i Menuhin Hall di Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo, il concerto per la chiusura degli 800 anni dell’Università di Padova nell’Aula Magna del Bo e il “Concerto di Natale” in Vaticano per il primo anniversario della nascita celeste di Papa Benedetto XVI.