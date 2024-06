“Mutteron dei Frati” apre ai turisti

Con l’estate, il sito archeologico della villa romana di Mutteron dei Frati apre le sue porte ai turisti. Saranno 15 pomeriggi di visita, da giugno a settembre, che permetteranno di immergersi nella Bibione di duemila anni fa

Bibione – É iniziata la bella stagione e tra le offerte per le vacanze non poteva mancare una visita al sito archeologico della villa romana di Mutteron dei Frati, che apre le porte ai visitatori. Da giugno a settembre, escluso agosto, si torna indietro di duemila anni.

Il programma

Al via già questa domenica 23 giugno le prime visite guidate della durata di circa un’ora, che vedranno due turni in partenza alle ore 15:00 e alle 16:30, quest’ultimo anche in lingua inglese. Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone, ma sarà possibile richiedere l’attivazione anche di un terzo turno alle ore 18, con un minimo di 10 presenze.

Per l’occasione, le archeo guide della cooperativa Scatola Cultura accompagneranno i visitatori in un percorso a tappe. Questo si sviluppa tra pineta e antiche dune costiere, rivelando i segreti del paesaggio e dei resti archeologici. In effetti, questa è oggi l’unica testimonianza ben conservata degli insediamenti che dovevano trovarsi lungo il litorale Alto-Adriatico in epoca romana.

Un patrimonio di conoscenza sempre più a disposizione del pubblico, grazie all’impegno dell’equipe di studiosi guidati dal prof. Dirk Steuernagel e dalla dott.ssa Alice Vacilotto dell’Università di Regensburg. Inoltre, con la prof.ssa Maria Stella Busana dell’Università di Padova, con la supervisione della competente Soprintendenza (Dott. Alessandro Asta) e il sostegno di proprietà e affittuario della valle.

Le visite si ripeteranno nelle giornate di giovedì e domenica fino al 22 settembre, ad esclusione del mese di agosto. Per informazioni e prenotazioni: IAT Bibione – 0431 444846.

Orari e indicazioni utili per prenotare la visita

Le visite guidate alla Villa Romana di Mutteron dei Frati si terrano nelle seguenti date: 23, 27, 30 giugno; 7, 11, 14, 21, 25, 28 luglio; 1, 5, 8, 15, 19, 22 settembre.

Il ritrovo è al parcheggio del Ristorante Havana, via Baseleghe 2, Bibione (VE), 15 minuti prima dell’inizio delle visite.

I posti sono limitati e si accede solo su prenotazione tramite lo IAT di Bibione: via Maja 84, Bibione (VE) – +39 0431 444846.

L’ingresso è libero per i ragazzi fino ai 15 anni. Per gli adulti è previsto un contributo volontario di 5 euro.