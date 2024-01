Museum Selfie Day, contest fotografico al Museo Salce

TREVISO – Mercoledì 17 gennaio 2024 si celebra il Museum Selfie Day (Giornata del Selfie al Museo).

Per l’occasione, il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso lancia uno speciale contest fotografico aperto a tutti, da venerdì 12 a domenica 14 gennaio 2024.



Come partecipare

Seguire il profilo Instagram del Museo @museocollezionesalce

del Museo @museocollezionesalce Scatta un selfie all’interno di una delle sedi del Museo (Santa Margherita o San Gaetano) da venerdì 12 a domenica 14 gennaio (dalle 10 alle 18)

all’interno di una delle sedi del Museo (Santa Margherita o San Gaetano) da venerdì 12 a domenica 14 gennaio (dalle 10 alle 18) Pubblicare il selfie (post o storia) entro le ore 20:00 di domenica 14 gennaio

(post o storia) entro le ore 20:00 di domenica 14 gennaio Taggare il profilo del Museo @museocollezionesalce

del Museo @museocollezionesalce Usare gli hashtag #MuseumSelfieDay e #MuseoSalce e in base alla categoria scelta #futurismodicarta o #ourwonderfulcountry



Come funziona il contest e chi vince

Sono previste due categorie dedicate alle mostre in corso nelle due sedi del Museo:

• Futurismo di carta | Santa Margherita – Via Reggimento Italia Libera, Treviso

• Our Wonderful Country | San Gaetano – Via Carlo Alberto 31, Treviso

È previsto un vincitore per entrambe le categorie (è possibile partecipare a entrambe le categorie).

I vincitori saranno decretati mercoledì 17 gennaio. Il Museo pubblicherà sul proprio profilo Instagram i due selfie vincenti e contatterà privatamente i vincitori per comunicare loro la vittoria.

Vincono le foto di entrambe le categorie che riceveranno più “like”.



Cosa si vince

Categoria Futurismo di carta: un catalogo della mostra

Categoria Our Wonderful Country: una agenda Salce 2024 | Vacanze Italiane