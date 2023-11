“Murano illumina il Mondo” in Piazza San Marco

Il vetro di Murano incontra l’arte contemporanea internazionale in Piazza San Marco, il salotto della città, dove per tutto il periodo natalizio, a cavallo tra il 2023 e il 2024, eccezionali opere d’arte illumineranno le volte delle Procuratie Vecchie. “Murano Illumina il Mondo” è il progetto promosso da The Venice Glass Week e Comune di Venezia che, per la prima volta in assoluto, porta in Piazza San Marco un progetto espositivo e che punterà i riflettori sul vetro di Murano e il suo futuro.

VENEZIA – Dal 24 novembre 2023 al 29 febbraio 2024 si accenderanno ogni sera, per incantare cittadini e turisti, dodici lampadari frutto della collaborazione tra altrettanti artisti di fama internazionale e nove fornaci muranesi, che hanno messo a disposizione le loro competenze tra tradizione e sperimentazione. Questi capolavori originali e rigorosamente realizzati per l’occasione, andranno quindi ad aggiungersi all’attuale illuminazione pubblica e trasformeranno così Piazza San Marco nello scenario di un vero e proprio intervento di arte pubblica unico al mondo.

“Il vetro è quasi una contraddizione: risulta freddo, ma per essere prodotto ha però bisogno di tanto calore – ha dichiarato il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – Un materiale naturale e riciclabile che a Murano ha trovato la sua casa e che, in Piazza San Marco, troverà una vetrina d’eccezione, che mette al centro l’eccellenza del nostro artigianato e l’innovazione delle nostre tradizioni. Grazie ai maestri, agli artisti, alle fornaci e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, inserito all’interno di un ricco calendario natalizio diffuso su tutto il territorio comunale”.

Gli artisti e i designer – che sono stati selezionati da un Comitato Scientifico composto da Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro, David Landau, Trustee di Pentagram Stiftung, e Chiara Squarcina, dirigente Area Attività Museali della Fondazione Musei Civici di Venezia – hanno accettato di partecipare al progetto “Murano Illumina Il Mondo “condividendo l’obiettivo di dare visibilità all’isola di Murano non solo come industria artigianale ma anche come fucina di nuove idee e centro internazionale di sperimentazione e collaborazione: si tratta di Philip Baldwin e Monica Guggisberg, Marcantonio Brandolini d’Adda, Federica Marangoni, Michael Craig-Martin, Ritsue Mishima, Cornelia Parker, Maria Grazia Rosin, Silvano Rubino, Lino Tagliapietra, Giorgio Vigna, Pae White a cui si aggiungono gli alunni della Scuola “Abate Zanetti” di Murano. Le fornaci che hanno prodotti i lampadari sono: Anfora, Simone Cenedese, Componenti Donà, Salviati in collaborazione con Nicola Moretti, Gianni Seguso, Lino Tagliapietra, Barovier&Toso, Wave Murano Glass e Scuola Abate Zanetti. Il coordinamento della produzione e in particolare il rapporto tra artisti e fornaci è stato affidato a Giordana Naccari.

Ognuno dei dodici lampadari è stato disegnato, progettato e realizzato appositamente per “Murano Illumina il Mondo” rispettando specifici parametri di dimensione, peso e caratteristiche strutturali per garantire il totale rispetto del delicato luogo in cui vengono installati, che non ha mai ospitato altre opere d’arte.

“Murano Illumina il Mondo” è reso possibile grazie alla generosità di artisti e fornaci che hanno creduto nel progetto al quale hanno lavorato il Servizio Produzioni Culturali del Comune di Venezia, Vela Spa e l’Associazione Piazza San Marco. Il Comitato Organizzatore di The Venice Glass Week è composto da: Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Le Stanze del Vetro-Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano.