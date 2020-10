Municipalità di Marghera: convocazione Consiglio mercoledì 21 ottobre

Il Consiglio della Municipalità di Marghera è convocato mercoledì 21 ottobre, alle ore 18.30, nella sala consiliare della Municipalità di Marghera, in Piazza Municipio 1. All’Ordine del giorno:

1) Convalida delle/degli elette/i alla carica di Presidente e di Consigliera/e del Consiglio di Municipalità previa verifica delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità di ciascuna/o di esse/i;

2) Surroga dell’eletto Consigliere della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin rinunciatario e convalida del Consigliere surrogante;

3) Elezione della/del vicepresidente del Consiglio della Municipalità di Marghera;

4) Comunicazioni del presidente sulla nomina delle/i componenti e della/delvicepresidente dell’Esecutivo municipale;

5) Comunicazioni. La seduta si terrà senza presenza di pubblico, come da “Procedure operative anti-contagio per lo svolgimento delle sedute dei Consigli delle Municipalità del Comune di Venezia” PG 456655 del 15/10/2020.