Motociclismo, Alex Tiveron si prepara per Parma

Il campionato Italiano di motociclismo 2T Italian GP, che si disputa in sei prove attraverso un percorso che vede i centauri confrontarsi negli autodromi di Vallelunga ( Roma), Cremona Circuit, il Riccardo Paletti di Parma, Magione ( Perugia) e Misano Adriatico, ha un attore trevigiano, il trentaquatrenne Alex Tiveron.

In sella alla sua Honda RS125R alla terza tappa, quella circuito di Cremona, San Martino del Lago, tecnicamente selettivo, con sei curve a destra e 7 a sinistra su un a pista da 3702 metri, dopo una giornata di prove, nella prima qualifica di sabato, con la pioggia, ha staccato un ottimo terzo tempo mentre al pomeriggio, con l’asciutto, è scalato al sesto posto ma con tutti i concorrenti nel giro di pochi secondi.

“Domenica al via della gara – commenta Alex – ho sbagliato la partenza, mi si è praticamente spenta la moto, e mi sono ritrovato ultimo al primo giro. Gara conclusa al sesto posto, sono soddisfatto perché ho migliorato il mio tempo sul giro rispetto alle prove e alla gara dello scorso anno. Ora, in vista del prossimo appuntamento del 8-9 luglio all’Autodromo Riccardo Paletti di Parma sono concentrato e determinato a prepararmi al meglio, il lavoro mi occupa buona parte della giornata, ma riesco comunque ad allenarmi ogni giorno in palestra e alterno la corsa a piedi e la bici da corsa per tenermi in forma. Al Paletti di Parma nelle gare delle scorse due stagioni ho faticato abbastanza a essere competitivo: è un tracciato molto tecnico e tortuoso, ora sto analizzando i dati della telemetria delle gare disputatae nelle scorse stagioni e lavorando per migliorare e adattare al meglio il mio stile di guida alle caratteristiche del tracciato. Subito dopo la gara di Cremona abbiamo dovuto smontare la moto per sostituire un componente difettoso che si è danneggiato nel corso degli ultimi giri di gara ma fortunatamente non ha compromesso il risultato finale. Inoltre stiamo apportando alcune modifiche necessarie ad adeguare il set up della moto al tracciato”.