Mostra “The Endless Spiral” di Betsabeé Romero alla Biennale di Venezia

La mostra “The Endless Spiral” di Betsabeé Romero, presentata in occasione della 60ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, esplora il tema della migrazione e dell’identità attraverso opere commissionate e installazioni innovative

VENEZIA. In concomitanza con la 60ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, il Museum of Latin American Art (MOLAA) di Long Beach, California, presenta la mostra personale e il progetto di ricerca dell’artista messicana Betsabeé Romero, intitolato “The Endless Spiral”. Curata da Gabriela Urtiaga, storica dell’arte e ricercatrice argentina nonché Chief Curator del MOLAA, l’esposizione esplora il percorso artistico di Romero attraverso opere commissionate e nuove installazioni.

La mostra, risultato della lunga collaborazione tra l’artista e il MOLAA, offre una visione approfondita del lavoro di Romero, il cui lavoro è parte integrante della collezione permanente del museo. Dopo la Biennale di Venezia, l’esposizione sarà allestita presso il MOLAA nel 2025.

La mostra si sviluppa lungo le sale della Fondazione Bevilacqua La Masa, con un’implicita indagine sul tema “Stranieri ovunque”, titolo della 60ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia.

La mostra presenta diverse sezioni che esplorano il tema cruciale “Stranieri ovunque”, evidenziando dualità, tensioni, conflitti e fratture nella nostra cultura e storia.

Attraverso opere come “Segni per guidarci verso l’esilio” e “Identità”, l’artista esplora il concetto e le esperienze della migrazione, mettendo in discussione la nostra immagine di noi stessi. “Barbed Borders” esplora le sofferenze causate dai confini imposti, mentre “Totem rotolanti di gomma e oro” offre una riflessione sulla mobilità e la memoria culturale.

La mostra si conclude con “Feathers of a Spiral Sunrise”, un viaggio attraverso una spirale senza fine che rappresenta la saggezza che germina in cicli, un invito a riflettere sulla nostra esistenza collettiva.

La mostra, supportata da William S. & Michelle Ciccarelli Lerach e Santiago García Galván, sarà accompagnata da una pubblicazione e una brochure disponibile per i visitatori.

Informazioni pratiche: