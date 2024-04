Mostra Guglielmo Marconi al Mimit

Inaugurata la Mostra “Guglielmo Marconi, nel 150° anniversario della nascita” a Palazzo Piacentini.

ROMA – Oggi, presso Palazzo Piacentini, è stata inaugurata la Mostra “Guglielmo Marconi, nel 150° anniversario della nascita”. Questo evento è stato promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi.

“E’ stato un onore celebrare un italiano che, insieme a pochi altri, merita veramente la qualifica di genio: inventore, imprenditore, intellettuale, premio Nobel, Guglielmo Marconi è stato un uomo del Rinascimento trapiantato nell’Italia del primo Novecento” – ha dichiarato l’Ad di Infratel Italia Pietro Piccinetti. Marconi ha rivoluzionato le telecomunicazioni e la società in un modo paragonabile solo, quasi cento anni dopo, alla diffusione su larga scala di internet. Il telegrafo senza fili, la radio, la televisione, la comunicazione sulle grandi distanze, Marconi ha battezzato la società della comunicazione, rendendo il mondo più piccolo e connesso. “Su questa importante traccia lasciata da Marconi ” – ha continuato Piccinetti –” la missione di Infratel si riconosce perché funge da volano per l’integrazione della giustizia sociale nella connettività, assicurando che l’accesso alle tecnologie digitali non sia un privilegio, ma un diritto fondamentale. L’obiettivo è creare una società digitale inclusiva, che rispetti la diversità e promuova l’equità in termini di opportunità e benefici derivanti dalla connettività”.

Crediti fotografici: www.infratelitalia.it