Mostra del Libro e Festival della Legalità a Villa Guidini

ZERO BRANCO – Nove giorni di attività, tra mostre, laboratori, spettacoli di teatro e premiazioni. Sono quelli organizzati dall’Istituto Comprensivo di Zero Branco per l’edizione numero 24 della Mostra del Libro intitolata “Liberi di essere giusti” a cui, quest’anno, si unisce anche uno speciale Festival della Legalità.

La manifestazione si terrà nel polo culturale di Villa Guidini da sabato 20 a domenica 28 maggio e prevede numerose proposte, aperte all’intera cittadinanza. L’inaugurazione è fissata per sabato 20 maggio, con inizio alle ore 10.

Culmine di un percorso di promozione della lettura portato avanti nel corso dell’anno dai quasi 950 alunni dell’Istituto Comprensivo locale (dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado) con il proprio corpo docente, la Mostra del Libro 2023 è incentrata sul tema della legalità.

Maria Francesca Dileo, Dirigente Scolastica dell’I.C. di Zero Branco, sottolinea: “Il tema della legalità racchiude sfide educative significative e fortemente attuali, quali l’educazione alla cittadinanza, al digitale e alla sostenibilità ambientale. Di qui, la volontà del corpo docente dell’I.C. di Zero Branco di volersi identificare e investire risorse ed energie per il triennio 2022-2025 in azioni e attività connesse alla legalità. Il programma che offriremo alla comunità e al territorio presenta una varietà ricca di proposte, laboratori, spettacoli, mostre diversificati per fascia di età e grado di scuola frequentata, un evento che vedrà coinvolti i più piccoli così come i più grandi, sempre con l’obiettivo di realizzare un percorso di crescita e formazione continua orientato alla cittadinanza attiva”.

Luca Durighetto e Nicole Cazzaro, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Scuola e ai Servizi per l’Infanzia del Comune di Zero Branco, dichiarano: “L’appuntamento con la Mostra del Libro rappresenta un momento atteso per la comunità scolastica di Zero Branco ma non solo. Un evento che mette al centro i giovani studenti e soprattutto i loro percorsi di crescita e di studio attorno alla lettura che, quest’anno, sono basati in particolare sul tema della legalità. Un plauso per questa scelta alla Dirigenza e all’intero corpo docente del nostro Istituto Comprensivo, consapevole che proprio dalle giovani generazioni passa la costruzione di una comunità sociale rinnovata, rispettosa del prossimo e delle leggi, sensibile e pronta a cogliere le sfide più rilevanti guidata da questi valori”.

La Mostra del Libro e Festival della Legalità è realizzata grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Zero Branco, della Biblioteca di Zero Branco nonché di associazioni, genitori degli alunni e gruppi del territorio.

Il programma completo è disponibile a questo link: https://www.bibliotecazerobranco.it/eventi/110/mostra-del-libro-e-festival-della-legalitno

Orari di apertura: 10-12 e 15-19 (chiuso il lunedì).