Mostra dedicata a Van Gogh. Un’altra settimana di visite è in vendita

I primi nove giorni di riapertura della grande mostra dedicata a Van Gogh a Padova sono andati immediatamente sold-out, come annunciato da Linea d’ombra.

Per cui Linea d’ombra ha messo in vendita ulteriori biglietti per le giornate da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio.

È prevedibile che anche i biglietti per questa ulteriore, parziale settimana, si esauriranno molto rapidamente (prenotazioni direttamente su biglietto.lineadombra.it o al call center di Linea d’ombra 0422.429999).

Per quelle giornate l’orario sarà il seguente: dal lunedì al mercoledì 10-13 e 14-20, giovedì e venerdì 10-13 e 14-21.

È stato perciò aumentato, per quanto sia possibile dato il coprifuoco dalle 22, l’orario serale di apertura.

Si può usufruire delle richiestissime viste guidate, per piccoli gruppi da 15 persone e ascolto con auricolari monouso.

Gli auricolari monouso saranno disponibili anche per coloro che sceglieranno l’altro strumento di visita molto richiesto, l’audioguida, che è stata realizzata direttamente da Marco Goldin, prestando anche la propria voce.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti