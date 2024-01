Morto l’imprenditore sandonatese Elberino Faggiotto

Classe 1955, dopo una incurabile malattia, è mancato la mattina del 27 gennaio.

SAN DONA’ DI PIAVE. È spirato stamane Elberino Faggiotto, per tutti Eber, appena all’età di 68 anni, dopo una malattia che non ha lasciato spazio al suo carattere determinato e coriaceo.

Amato e conosciuto da molti, aveva iniziato la propria attività con un’azienda per la costruzione di macchinari per la produzione di gabbie per pali di cementificazione. Con la stessa si era fatto conoscere ed apprezzare in tutta Europa, sino ad una fusione con l’olandese BCS, leader nel settore.

Nel corso degli anni, sua peculiare passione, ha depositato anche più brevetti per l’innovazione di oggetti e macchinari che spaziavano dall’utensile per la pulizia dei tergicristalli, alla cultura idroponica, al pattino con ruote inclinate, oltre a quelli inerenti al settore in cui inizialmente operava.

Specializzatosi nella carpenteria pesante, ha avvicinato il mondo della saldatura dell’alluminio nei primi anni Duemila, specializzandosi poi nella costruzione per l’allestimento di palchi e di strutture per stand fieristici ed architetturali. Da qui ha collaborato con i più importanti artisti ed aziende nel settore dell’intrattenimento, varcando i palchi più visti nelle tournée.

Suo era l’ingegno di carpire le particolari necessità del cliente, le difficoltà tecniche della realizzazione e la capacità di mettere in opera il progetto, sino alla perfetta realizzazione.

Ciò che lo contraddistingueva era la sua volontà di coinvolgere i propri collaboratori nella “famiglia” in cui li aveva chiamati a lavorare, al rispetto dimostrato per il lavoro assieme svolto ed alla condivisione della quotidianità anche al di fuori dell’ambiente lavorativo.

Le più sentite condoglianze vanno alla moglie Titti, ai figli Luca e Federico, ai nipoti, a tutti i familiari e a chiunque lo possa aver apprezzato ed amato in questi anni.

I funerali si svolgeranno mercoledì 31 gennaio, alle 10.00, presso la chiesa della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, a San Donà di Piave.