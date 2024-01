“Morire per l’umanità: la famiglia Ulma”, al Parlamento Europeo

Il 16 gennaio 2024, la storia eroica della Famiglia Ulma è stata portata al centro dell’attenzione durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, attraverso l’inaugurazione di una mostra emozionante intitolata “Morire per l’umanità: La Famiglia Ulma”. Questo toccante evento commemora la beatificazione della famiglia Ulma, brutalmente assassinata dai nazisti nel 1944 per aver osato aiutare gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel tranquillo villaggio di Markowa, nel sud-est della Polonia, il 24 marzo 1944, i gendarmi tedeschi compirono un atto orribile: fucilarono tutta la famiglia Ulma, inclusi sei bambini e un settimo che era nel grembo materno. La loro colpa? Aver nascosto ed aiutato degli ebrei in fuga. La loro storia di sacrificio e coraggio ha portato gli Ulma a essere riconosciuti come “Giusti tra le nazioni” dal comitato ebraico. La Chiesa cattolica, prendendo in considerazione il loro fervore religioso e il gesto estremo compiuto per amore cristiano verso il prossimo, ha avviato il processo di beatificazione nel 2003, culminato nella Messa di beatificazione il 10 settembre a Markowa.

L’Istituto della Memoria Nazionale polacco, sezione di Rzeszow, ha presentato questa toccante mostra al Parlamento Europeo per diffondere la storia di questi “giusti tra le nazioni” e beati. Il dott. Mateusz Szpytma, vicepresidente dell’Istituto della Memoria Nazionale, ha dichiarato durante l’inaugurazione che durante la Seconda Guerra Mondiale, gli occupanti tedeschi consideravano il bene come male e il male come bene. Aiutare un’altra persona era punibile, e la famiglia Ulma ha pagato questo atto di umanità nei confronti degli ebrei con la vita di tutta la famiglia. La mostra si propone di far conoscere al mondo il coraggio di coloro che, come gli Ulma, rischiarono la vita per proteggere gli ebrei in fuga, un gesto di umanità che ha salvato migliaia di vite.

L’apertura della mostra è stata presieduta dal co-presidente del gruppo Conservatori e Riformisti (EKR), il Prof. Ryszard Legutko, insieme al dott. Szpytma, al dott. Dariusz Iwaneczko, direttore della filiale dell’IPN di Rzeszów, e a don Witold Burda, postulatore del processo di beatificazione della Famiglia Ulma. La presenza di importanti eurodeputati, tra cui Beata Kempa, Jadwiga Wisniewska e Zdzieslaw Krasnodebski, ha sottolineato l’importanza di questo evento nel contesto delle istituzioni comunitarie.

L’on. Kempa ha sottolineato il simbolismo della Famiglia Ulma come esempio della generosità polacca durante i momenti bui della storia. La mostra al Parlamento Europeo diventa così un tributo non solo alla Famiglia Ulma, ma a tutti coloro che, rischiando la vita, hanno difeso la vita e la dignità umana durante i periodi più oscuri del passato.

“Oggi questo simbolo dell’umanità è a Strasburgo, al Parlamento Europeo”, ha dichiarato l’on. Kempa, evidenziando l’importanza di far conoscere al mondo questi atti eroici di solidarietà. “Facciamo vedere qui come i polacchi aiutavano gli ebrei, che rischiavano non solo la vita delle singole persone ma anche delle intere famiglie per proteggere coloro che fuggivano dalla morte. Un bellissimo simbolo, una grande mostra, una grande giornata al Parlamento europeo”. La mostra “Morire per l’umanità: La Famiglia Ulma” si pone come una testimonianza vivente di coraggio e compassione, un monito contro l’oblio di tali gesti di eroismo che devono essere ricordati e tramandati alle generazioni future.

Crediti fotografici: Wlodzimierz Redzioch via acistampa.com