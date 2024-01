Monumento agli Alpini nel Mondo: inaugurazione domenica 21 gennaio

L’opera del Maestro d’Arte Fabio Ceolin pronta al vernissage, con un ricco programma di celebrazioni.

MOGLIANO VENETO (TV). Domenica, dalle ore 8.00, come da programma in locandina, si terranno cerimonia ed inaugurazione del Monumento agli Alpini nel Mondo, opera del Maestro d’Arte Fabio Ceolin.

Ottorino Celebrin, presidente della Sezione di Mogliano Veneto, orgoglioso per l’evento, ricorda che la madrina sarà la Signora Ines Ronchin Fiacchi, moglie di uno dei fondatori del nostro locale Gruppo, reduce, tra l’altro, della terribile Campagna di Russia.

Con l’occasione, verrà anche benedetto il nuovo gagliardetto.

Il monumento è posto nell’area verde delle ex scuole medie “Rossi”, ora uffici comunali, in via Terraglio.

Il Corpo degli Alpini ha festeggiato, lo scorso anno, il 150mo anno di attività ed è uno dei più amati e valorosi nell’Esercito Italiano.

Empatia e popolarità trasmessi attraverso il senso di dovere, la tenacia, la responsabilità, lo spirito di sacrificio e la certezza che insieme si possano raggiungere mete altrimenti impensabili.

Costantemente impegnati in missioni estere e di supporto nel territorio nazionale, in caso di eventi estremi, furono costituiti il 15 ottobre 1872 a Napoli, e risultano essere il più antico Corpo di Fanteria da montagna attivo nel mondo, originariamente creato per proteggere i confini montani settentrionali dell’Italia.