Mondiali Indoor, gli azzurri in gara

GLASGOW – Si comincia a far sul serio. Nell’anno olimpico che porterà a Parigi 2024, iniziano domani i Mondiali Indoor di Glasgow con dieci azzurri in gara. Tutte le gare saranno visibili su Rai2, Raisport e in streaming su raiplay.

I più attesi sono i campioni del peso: l’argento mondiale Leonardo Fabbri e il campione europeo indoor Zane Weir. La finale sarà alle ore 21.20 italiane.

Fabbri arriva alla rassegna iridata con la seconda misura mondiale dell’anno (22,37 a Liévin il 10 febbraio), che rappresenta anche la seconda prestazione europea al coperto di ogni epoca. Meglio di lui nel 2024 soltanto la star Usa del peso Ryan Crouser, capolista con 22,80. Weir, 22,44 lo scorso anno, ha lanciato 21,84 in questa stagione.

Da tenere d’occhio il neozelandese Tom Walsh, già due volte oro ai Mondiali indoor, e il giamaicano Rajindra Campbell, entrambi 22,16 quest’anno, e non va dimenticato il brasiliano Darlan Romani che nella scorsa edizione di Belgrado sorprese Crouser per l’oro.

Il miglior piazzamento azzurro nella storia dei Mondiali indoor è il doppio quinto posto di Paolo Dal Soglio, tecnico di Fabbri e Weir, a Toronto 1993 e Lisbona 2001.

Il day 1 dei Mondiali si aprirà con le prove multiple al femminile. Sveva Gerevini porta di nuovo l’Italia nel contesto internazionale, dopo il nono posto di Belgrado 2022, sulle ali del record italiano del pentathlon realizzato ad Aubière a fine gennaio con 4538 punti (8.27 nei 60hs, 1,76 nell’alto, 12,41 nel peso, 6,25 nel lungo, 2:12.57 negli 800). Prima prova alle 11.05 italiane, ultima fatica alle 22.30.

Nella sessione mattutina (dalle 11.20) anche le batterie dei 400 metri con la primatista italiana Ayomide Folorunso, degli 800 femminili (dalle 12.40) con Eloisa Coiro, quelli maschili (dalle 13.22) con il leader mondiale stagionale Catalin Tecuceanu con Francesco Pernici, e dei 60 metri (dalle 14.10) con il campione europeo Samuele Ceccarelli e con Chituru Ali: tutti alla ricerca del passaggio in semifinale.

Di sera, si riparte alle 20.05 italiane con le batterie dei 1500 di Giulia Aprile: qui si gareggia su due turni quindi c’è subito in palio la finale. In programma anche le semifinali dei 60 e dei 400 con l’eventuale presenza degli azzurri che hanno debuttato in mattinata. Finale dei 60 maschili alle 22.45, uno dei momenti più attesi dell’intero Mondiale, con la probabile sfida americana tra Noah Lyles e Christian Coleman.

Venerdì 1 marzo

11-15.10 RaiSport

19.40-20.30 Rai 2

20.30-21 RaiSport

21-23 Rai 2

World Athletics Indoor Championships Glasgow 24 | 1-3 March 2024 | Glasgow (SCO) Emirates Arena | Foto: Francesca Grana/FIDAL

Photo Credits: Grana/Fidal