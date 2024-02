Mondiali di Doha: Italia sempre più nella storia

Ai Mondiali di Doha 2024 degli Sport acquatici l’Italia è sempre più nella storia: è l’unica Nazione a essere andata a medaglia in tutte le discipline.

DOHA – I Mondiali degli sport acquatici in corso a Doha continuano a dare soddisfazioni ai colori azzurri. L’Italia infatti, oltre ad aver collezionato già 14 medaglie (15 con l’esito della finale di pallanuoto maschile) di cui 2 ori, 9 argenti e 3 bronzi, è anche l’unica Nazione ad essere riuscita a conquistare un podio in tutte le specialità.

È la quarta volta che l’Italia riesce a ottenere questo risultato dopo Kazan 2015, Budapest 2022 e Fukuoka 2023.

Dai tuffi d’argento di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro 3 metri e di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro 3 metri misto alle splendide medaglie d’oro e d’argento del fenomeno del nuoto artistico Giorgio Minisini.

Per poi passare alle acque libere con il bronzo di Domenico Acerenza sui 5 km e l’argento della staffetta mista. Una volta passati in piscina ecco le soddisfazioni nell’oro di Simona Quadarella nei 1500 metri, ma anche gli argenti di Nicolò Martinenghi (100 rana e 50 rana), Alberto Razzetti (200 farfalla), Alessandro Miressi (100 stile libero) e la 4×100 stile libero maschile.

In tutto questo mancano ancora tre giorni alla chiusura dei giochi, ma con nessuna Nazione in grado di fare l’en plein. Mentre per gli azzurri c’è già la certezza di un’altra medaglia dalla finale di Pallanuoto tra il settebello e la Croazia (domani in diretta su Raidue e Raiplay alle 15.30).

Questi risultati portano con sé altre preziose carte olimpiche con anche il setterosa che riesce a staccare il pass per Parigi 2024 grazie alla vittoria sul Canada e la staffetta 4×200 stile libero maschile.

Gli atleti azzurri già qualificati per Parigi 2024

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 sono attualmente 176 (88 uomini, 88 donne) in 23 discipline:

– Tiro a volo (7 carte olimpiche: 2 d Trap, 2 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet)

– Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche: 2 d Concorso Generale Individuale, 5 d Concorso Generale a squadre)

– Tiro a segno (1 carta olimpica: 1 u Carabina 10 m)

– Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan)

– Tuffi (8 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino e Trampolino sincro, 2 d Piattaforma, 2 u Piattaforma)

– Pugilato (4 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine – 92 kg)

– Tiro con l’arco (1 carta olimpica: 1 d individuale)

– Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)

– Nuoto (8 pass individuali e 19 carte olimpiche: Gregorio Paltrinieri – 1500 sl e 800 sl, Alberto Razzetti – 200 misti, 400 misti e 200 farfalla, Thomas Ceccon – 100 dorso, Benedetta Pilato – 100 rana, Alessandro Miressi – 100 sl, Nicolò Martinenghi – 100 rana, Simona Quadarella – 1500 sl; Manuel Frigo – 4×100 sl u; 4×100 sl d, 4×100 misti mista, 4×200 sl d, 4×200 sl u)

– Arrampicata sportiva (1 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed)

– Vela (8 pass individuali per sei equipaggi e 2 carte olimpiche per due equipaggi: Chiara Benini Floriani – ILCA 6, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi – 49er:FX, Ruggero Tita e Caterina Banti – Nacra 17 u/d, Marta Maggetti – iQFOiL d, Nicolò Renna – iQFOiL u, Lorenzo Brando Chiavarini – ILCA 7, Kite d, Kite u)

– Atletica (3 pass individuali: Gianmarco Tamberi – Salto in alto, Sofiia Yaremchuk e Giovanna Epis – Maratona)

– Canoa (2 carte olimpiche nella velocità: C2 500 u; 4 carte olimpiche nello slalom: C1 d, C1 u, K1 d, K1 u)

– Canottaggio (13 carte olimpiche: Doppio PL u, Quattro di coppia u, Doppio u, Due senza u, Doppio d, Riserva Quattro di coppia u)

– Sport Equestri (5 carte olimpiche: 3+1 riserva nel Completo a squadre, 1 nel Salto Ostacoli individuale)

– Ginnastica artistica (10 carte olimpiche: 5 u Concorso Generale a squadre, 5 d Concorso Generale a squadre)



– Ciclismo (7 carte olimpiche su strada: 3 u e 4 d)

– Scherma (8 carte olimpiche d, 8 carte olimpiche u: fioretto femminile a squadre, spada maschile a squadre, fioretto maschile a squadre, spada femminile a squadre, riserve comprese)

– Taekwondo (2 carte olimpiche: 1 u -58 kg, 1 u -80 kg)

– Nuoto di fondo (3 carte olimpiche: 1 d 10 km, 2 u 10 km)

– Nuoto artistico (9 carte olimpiche: Team e Duo)



– Pallanuoto (carte olimpiche per squadra maschile e squadra femminile: 26 unità, riserve comprese)

– Judo (6 pass individuali: Assunta Scutto – 48 kg, Odette Giuffrida – 52 kg, Veronica Toniolo – 57 kg, Alice Bellandi -78 kg, Manuel Lombardo – 73 kg, Christian Parlati – 90 kg)

Photo Credits: Giorgio Scala, Giorgio Perottino, Andrea Staccioli, Andrea Masini / DBM