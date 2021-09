Molte le voci fuori dal coro su obbligo vaccini e green pass

L’Autorità del Farmaco europea conferma che l’autorizzazione completa per il commercio dei vaccini anti Covid sarà data tra un paio di anni. Quindi per avere, l’auspicata da Draghi, obbligatorietà del vaccino nulla da fare sino a quando l’Autorità del Farmaco europea non darà l’autorizzazione che potrà avvenire il 31 dicembre 2023.

Il tutto nasce dai tempi che le aziende produttrici hanno concordato per concludere la sperimentazione. Sperimentazione, notiamo, che viene effettuata direttamente sulla popolazione e non già, come dovrebbe essere, su cavie. E’ improprio quanto meno chiamare vaccini quelli che stanno somministrando, sarebbe più preciso chiamarli sieri in via di sperimentazione.

Ormai sono molte le voci che si alzano nei confronti della auspicata obbligatorietà del vaccino anti Covid e del green pass. Parlamentari ed eminenti esponenti del mondo della cultura dichiarano apertamente le loro perplessità su questa posizione verso la quale sembra si stia avviando il governo.

Dichiarazione di Sara Cunial: alla Camera dei Deputati ieri su voto al DL 44 obbligo vaccinale ai medici ed al personale sanitario: “ Parola d’ordine inasprire l’emergenza democratica e la dittatura sanitaria. Tutti i vaccini Covid devono essere immediatamente sospesi e ritirati dal mercato e rivalutati per gli effetti collaterali a lungo termine. Questa non è medicina, è violenza medica contro l’umanità”. (Fonte: R2020)

Giorgia Meloni, FdI, “Dopo misura discriminatoria del green passa, minaccia di nuove chiusure, continua regime di terrore.”.(Fonte: Pagina ufficiale di Giorgia Meloni).

Massimo Cacciari conferma la sua posizione a Carta Bianca su Rai 3. “ Siamo in una situazione di deriva pericolosissima accelerata dal Covid. Le conseguenze sono la destrutturazione delle forze politiche, la centralizzazione del processo decisionale, la fine della democrazia rappresentativa.”. (Fonte: Libero quotidiano 08/09/2021)

Ed ancora Carlo Freccero: “Mi inquieta la minaccia di mandare l’esercito a stanare chi non si è fatto iniettare la sua dose. La scienza non oscuri le minoranze. Cacciari ha ragione. Molti no vax sono informati sulle più recenti scoperte della letteratura scientifica. I loro riferimenti sono il premio Nobel Luc Montagner ed il virologo Didier Raoult mentre i favorevoli al vaccino hanno per informazione le star televisive”.

Luc Montagner, Premio Nobel per la medicina 2008 ” I vaccini covid non sono sicuri, stanno nascondendo effetti collaterali. Siamo difronte ad una situazione sconosciuta e quando è cosi bisogna adottare il principio di precauzione. La medicina serve per curare non per uccidere. Non si possono sacrificare persone in nome della maggioranza. esistono terapie efficaci ed a poco costo.”. (Fonte: il sussidiario.net 08/09/2032).

Anche Diego Fusaro, saggista, precisa: “Green pass, non ha fondamento scientifico, è espressione di un nuovo fascismo. Serve a far si che tutti giurino fedeltà al regime, la gente non vede che la salvezza è sempre una dose più in la. Di medico scientifico non ha nulla perché chi è vaccinato può contagiare e contagiarsi, quindi è un dispositivo di controllo che non c’entra nulla con la medicina. Dobbiamo prendere come modello Gramsci, che patì tutte le persecuzioni ma non si piegò, per combattere questo regime che usa il motto di salvare le vite quando si tratta invece di limitare la libertà.”. (Fonte: adnkronos del 09/09/2021).