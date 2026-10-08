Mogos ancora d’oro

Pioggia di medaglie ai Campionati Europei Paralimpici di scherma. Andreea Mogos oro, il debuttante Amelio Castro argento e Sofia Garnero e Leonardo Rigo bronzo

CARDIFF (GALLES) – La spedizione italiana ai Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 continua a far incetta di medaglie. Dopo aver vinto la medaglia d’oro nella Mixed Team nella giornata inaugurale, gli Azzurri si rendono protagonisti conquistando ben quattro medaglie con un oro, un argento e due bronzi.

È ancora Andreea Mogos a far suonare l’Inno di Mameli diventando campionessa d’Europa nel fioretto femminile categoria B, per il debuttante azzurro Amelio Castro arriva invece la medaglia d’argento nella spada maschile B. Terzo gradino del podio per Sofia Garnero nel fioretto categoria A e Leonardo Rigo tra gli spadisti C.

La squadra azzurra ora tornerà in pedana domani per le competizioni individuali di spada femminile e sciabola maschile. Per l’Italia ci saranno Sofia Garnero nella categoria A e Sofia Brunati e Julia Markowska nella B. Nella sciabola invece gareggeranno Edoardo Giordan e Mattia Galvagno nella categoria A, e Amelio Castro, Andrea Jacquier, Gianmarco Paolucci e Davide Costi nella B.



Le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di World Abilitysport. Sulle piattaforme della Federazione Italiana Scherma (QUI la Playlist su Youtube della FIS) è possibile seguire tutte le notizie, le foto e le immagini dell’avventura continentale degli azzurri a Cardiff 2026.

Sempre Mogos

Doppietta per Andreea Mogos che da campionessa del Mondo in carica lo diventa anche d’Europa. La torinese inizia direttamente dai quarti per il ranking e batte subito la polacca Rogowska per 15-7. Con già la certezza di una medaglia al collo l’azzurra si impone anche sulla britannica Justine Moore con il punteggio di 15-4.

Non c’è storia in finale, con l’Olimpionica che affronta e batte dominando per 15-2 l’ucraina Nadiia Doloh. Seconda medaglia d’oro per Mogos in soli due giorni dopo quella conquistata nel Mixed Team di fioretto.

Amelio alla prima

Incredibile prima medaglia da cittadino italiano per Amelio Castro nella spada maschile categoria B. Il neo azzurro ha battuto agli 15-9 il “neutrale” Pranevicottavi per poi affrontare Michele Massa in un derby tutto italiano. Ne esce vincente l’ex rifugiato colombiano per 15-4.

Grande rimonta in semifinale dove l’atleta delle Fiamme Oro recupera cinque stoccate di svantaggio e batte all’ultima il francese Thomas Tachdjian. Tiratissima anche la finale con il britannico padrone di casa Dimitri Coutya, persa per 15-13. Resta comunque la grande gioia per un debutto bagnato d’argento.

Bronzo per Sofia Garnero

Il fioretto femminile regala un’altra medaglia questa volta nella categoria A. È Sofia Garnero a salire sul terzo gradino del podio e conquistare la sua prima medaglia individuale. La ventenne supera l’israeliana Kelman agli ottavi per infortunio mentre l’italiana era avanti 1-0.

Tutt’altra storia i quarti di finale dove l’azzurra è brava a chiudere all’ultima stoccata con l’ungherese Hajmasi 15-14. Con già la sicurezza di una medaglia in tasca, Garnero si arrende alla georgiana Nino Tibilashvili per 15-12, ma per lei ci sono solo lascrime di gioia per una questa insperata medaglia.

Leonardo Rigo di bronzo

Un altro bronzo arriva dalla spada nella categoria C. A conquistarlo Leonardo Rigo dopo un ottimo girone che lo vede chiudere con quattro vittorie e una sola sconfitta, da numero 1 del tabellone. In semifinale il modenese se la vede con l’ucraino Shavkun e danno vita a un incontro testa a testa risoltosi a favore dell’avversario per 15-14.

Europei Paralimpici Cardiff 2026 – Spada maschile A

Qui i risultati

Classifica: 1. Vadim Shenfeld (NPA), 2. Hakan Akkaya (TUR), 3. Maurice Schmidt (GER), 3. Artur Yusupov (NPA)

Gli italiani: 6. Emanuele Lambertini, 15. Edoardo Giordan, 16. Luca Platania Parisi

Europei Paralimpici Cardiff 2026 – Spada maschile B

Qui i risultati

Classifica: 1. Dimitri Coutya (GBR), 2. Amelio Castro (ITA), 3. Oleg Sukhoteplyi (NPA), 3. Thomas Tachdjian (FRA)

Gli altri italiani: 7. Michele Massa, 19. Andrea Jacquier, 20. Davide Costi

Europei Paralimpici Cardiff 2026 – Spada maschile C

Qui i risultati

Classifica: 1. Serhii Shavkun (UKR), 2. Serhii Sheptitskyi (UKR), 3. Leonardo Rigo (ITA), 3. Kanstantsin Kavaliou (ISR)

Europei Paralimpici Cardiff 2026 – Fioretto femminile A

Qui i risultati

Classifica: 1. Anna Nadasdy (HUN), 2. Nino Tibilashvili (GEO), 3. Sofia Garnero (ITA), 3. Judith Rodriguez Menendez (ESP); 9. Loredana Trigilia (ITA)

Europei Paralimpici Cardiff 2026 – Fioretto femminile B

Qui i risultati

Classifica: 1. Andreea Mogos (ITA), 2. Nadiia Doloh (UKR), 3. Justine Moore (GBR), 3. Viktoria Boykova (NPA)

Il calendario

6 ottobre

Spada Mixed Team (4. Team Italia – Lambertini, Castro, Garnero, Markowska)

Fioretto Mixed Team (1. Team Italia – Lambertini, Massa, Garnero, Mogos)

7 ottobre

Fioretto femminile categoria B individuale (1. Mogos)

Spada maschile categoria A individuale (6. Lambertini, 15. Giordan, 16. Platania)

Fioretto femminile categoria A individuale (3. Garnero, 9. Trigilia)

Spada maschile categoria B individuale (2. Castro, 7. Massa, 19. Jacquier, 20 Costi)

Spada maschile categoria C individuale (3. Rigo)

9 ottobre

Spada femminile categoria B individuale – ore 8.30 (Brunati, Markowska)

Sciabola maschile categoria A individuale – ore 8.30 (Giordan, Galvagno)

Spada femminile categoria A individuale – ore 13.30 (Garnero)

Sciabola maschile categoria B individuale – ore 13.30 (Castro, Jacquier, Paolucci, Costi)

10 ottobre

Fioretto maschile categoria A individuale – ore 8.30 (Galvagno, Lambertini, Platania)

Sciabola femminile categoria B individuale – ore 8.30 (Brunati, Markowska, Mogos)

Fioretto maschile categoria B individuale – ore 13.30 (Massa, Paolucci)

Fioretto maschile categoria C individuale – ore 13.30 (Rigo)

Sciabola femminile categoria A individuale – ore 13.30 (Trigilia)

11 ottobre

Sciabola femminile a squadre – ore 8.30 (Team Italia)

Sciabola maschile a squadre – ore 13.30 (Team Italia)

Photo Credits: Coni.it

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