Mogliano – Viadana, il match che potrebbe decidere la salvezza

Si disputa la sedicesima giornata del Campionato Italiano di Rugby Peroni TOP10. Mogliano affronta Viadana in un match che può risultare decisivo per la salvezza. Una vittoria significherebbe matematicamente la permanenza nel TOP10 anche per il prossimo anno, dopo una stagione che si è rivelata davvero molto difficile per i colori biancoblù. Per sabato rimangono alcuni dubbi sullo schieramento definitivo che verranno sciolti solo prima dell’inizio dell’incontro.

Queste le parole del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Sabato incontriamo Viadana in casa nostra, noi arriviamo da un match nel quale abbiamo sbagliato su tanti punti, sia in difesa che in attacco. Rispetto alle tre partite precedenti abbiamo fatto un passo indietro dal punto di vista caratteriale e anche nelle fasi difensive e offensive. Cercheremo di disputare una partita di sostanza, contro una squadra che nonostante le difficoltà è molto solida in attacco, completa e ben allenata. Sicuramente viene qui per fare risultato. E’ la penultima gara casalinga della stagione, e vogliamo fare di tutto per dare delle gioie a noi stessi e ai nostri tifosi, ce la metteremo tutta per concretizzare la buona settimana di allenamenti fatta.”

Questa la probabile formazione che sabato 19 marzo 2022, alle ore 13:00, scenderà in campo presso lo Stadio “Maurizio Quaggia” di Mogliano Veneto (è prevista la diretta dell’incontro su Eleven Sports): Fadalti; D’Anna, Abanga, Cerioni, Guarducci; Ormson, Semenzato; Derbyshire, Lamanna, Finotto; Baldino, Carraro; Ceccato N., Ferraro, Ceccato A. A disposizione: Bonanni, Spironello, Marini, Fantini, Fabi, Caputo, Dal Zilio/Falsaperla.

L’incontro sarà diretto dal Sig. Dante D’Elia (Bari), assistito dal Sig. Alex Frasson (Treviso) e dal Sig. Lorenzo Sacchetto (Rovigo). Quarto uomo il Sig. Ferdinando Cusano (Vicenza). TMO il Sig. Vincenzo Schipani (Benevento).

Sarà presente allo Stadio lo stand dell’Associazione Donatori Cellule Staminali Emopioetiche (ADoCeS) per promuovere l’iniziativa “Campagna colombe 2022”, con la disponibilità in loco di Colombe Pasquali, il cui ricavato andrà a finanziare le attività dell’associazione stessa. Anche quest’anno Testimonial dell’Associazione sarà il trequarti centro moglianese Andrea Pratichetti.

L’ingresso sarà limitato nel numero, per consentire il distanziamento in tribuna coperta e gradinata, e condizionato dal possesso del Green Pass.

I cancelli verranno aperti un’ora prima del Kick Off previsto per le 13.00, così da permettere di svolgere con calma le procedure di verifica.

La biglietteria rimarrà aperta fino al raggiungimento della capienza massima consentita dalle disposizioni in vigore, attualmente fissata al 75% dei posti disponibili. Dopo la chiusura non saranno consentiti ulteriori accessi agli impianti; pertanto si consiglia di arrivare con sufficiente anticipo.

È consentita la presenza di animali, a condizione che indossino museruola e siano costantemente a guinzaglio e tenuti sotto controllo.