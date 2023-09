Mogliano Veneto tra le candidate a Città Europea per lo Sport 2025. Il 15 ottobre il verdetto

MOGLIANO VENETO – Da metà maggio Mogliano Veneto è ufficialmente candidata per l’assegnazione dell’ambito titolo di “Città Europea per lo Sport 2025”. Ultima delle sette candidate per ordine di valutazione, attende ora – come le altre – di conoscere il verdetto, che dovrebbe arrivare il mese prossimo.

Intanto questa mattina si è tenuta la conferenza stampa che ha concluso la due giorni di visita ufficiale della Commissione ACES, che da ieri ha fatto visita alle associazioni sportive, agli impianti comunali e alle eccellenze turistico e storico-culturali della Città. Nelle 24 ore di permanenza a Mogliano Veneto, la Commissione ha potuto visitare l’impianto del rugby “M. Quaggia”, lo stadio “Arles Panisi”, il Tennis Club, la bocciofila comunale, la Casa della Scherma “G. Schwaiger” e il Golf Club Villa Condulmer, oltre a zone di interesse turistico-ricettivo come la Filanda Motta a Campocroce, il Relais Totì (casa natale della cantante lirica moglianese Toti Dal Monte) e il Duomo Arcipretale di Santa Maria Assunta con il Chiostro Benedettino e gli affreschi di Filippo Da Firenze.



Insieme alle autorità anche i testimonial della candidatura

La delegazione ha inoltre avuto il piacere di conoscere personalmente anche qualche olimpionico moglianese: a partire da Giovanni Battista (detto Tita) Coletti, schermidore medaglia d’argento Montreal nel 1976, a Franco Testa, ciclista e oro olimpico a Roma nel 1960, proseguendo con Maurizio Stecca, pugile oro olimpico Los Angeles 1974 e infine Armando Buffon, ex portiere di serie A.

Presente alla conferenza stampa anche l’On. Rosanna Conte

L’incantevole cornice del Parco della Cultura Antonio Caregaro Negrin, che questa mattina ha ospitato la conferenza stampa, è stata raggiunta anche dall’Europarlamentare delegata AcesEurope per il Triveneto On. Rosanna Conte, che ha espresso le proprie considerazioni.

Guarda il video su YouTube.

Felice si è detto il Sindaco Davide Bortolato, perché i commissari hanno capito quanto questa Città sia permeata di sport.

Guarda il video su YouTube.

Orgoglio e contentezza sono stati espressi anche dall’Assessore allo Sport di Mogliano Veneto, Enrico Maria Pavan, che al termine della visita dei Commissari Aces ha commentato a caldo questi due giorni importanti per la Città, auspicandone il vittorioso esito della candidatura.

Guarda il video su youtube.

Per salutare la Commissione AcesEurope – presieduta da Gian Francesco Lupattelli e composta dai commissari Enrico Cimaschi, Dario Scarpa e Roberto Lenato – la Proloco di Mogliano Veneto ha offerto un ricco brunch che ha visto coinvolte le attività produttive locali, offrendo ai presenti prodotti a km zero.

Guarda il video su YouTube.

Guarda il video su YouTube.

Guarda il video su youtube.

Guarda il video su YouTube.