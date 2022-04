Mogliano Veneto per l’Ucraina. Nuova raccolta beni per profughi in città

Oggi, sabato 02 aprile, sarà organizzata una nuova raccolta di beni dal Comune di Mogliano Veneto con il sostegno dei volontari della Collaborazione Pastorale di Mogliano, attraverso i Consigli Pastorali Parrocchiali e il coordinamento delle Caritas Parrocchiali, del Comitato Fiera del Rosario e della Pro Loco.

Questa raccolta prevederà esclusivamente questi beni: passata di pomodoro, olio (oliva/mais), sale grosso, sale fino, scatole di tè, pacchi di caffè in polvere, vasetti di marmellata/nutella, fette biscottate, confezioni di pan bauletto/pane piuma, bricchi di succo di frutta vari, confezioni di crema di riso, pacchi di pastina per bambini fino ai 2 anni e scatolame vario, per l’igiene invece detersivo per piatti, pacchi carta igienica da 6/8 rotoli, lamette, detersivo per pavimenti, panni per pulizia pavimenti.

La raccolta sarà destinata ai profughi ucraini attualmente presenti in città.

Vengono predilette donazioni che comprendono più prodotti e non grandi quantità di un solo prodotto.

Orari raccolta e possibilità di donazione

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Centro Pastorale di via De Gasperi (ingresso Piazzale Monsignor Fadalti).

Il Comune di Mogliano Veneto ha poi istituito un conto corrente dedicato alla raccolta di erogazioni liberali per sostenere i profughi ucraini presenti nel nostro Comune.

Chi deciderà di aiutare con un erogazione può versare direttamente nel conto corrente di seguito indicato.

Beneficiario: Comune di Mogliano Veneto

Banca Intesa SanPaolo SPA

IBAN:IT15U0306912117100000046099

Causale: Comune di Mogliano Veneto – donazioni a favore della popolazione ucraina

