Mogliano Veneto fa rete: torna “Fare col cuore”, la festa delle associazioni

Una giornata dedicata a chi ogni giorno anima la vita della città. Piazza Caduti e le vie del centro di Mogliano Veneto sono diventate il punto d’incontro tra cittadini e associazioni con “Fare col cuore”, la Festa delle associazioni moglianesi organizzata dal Comune con la partecipazione della Pro Loco Mogliano Veneto.

Un’occasione per conoscere il volontariato locale

L’iniziativa è nata per avvicinare la cittadinanza alle tante realtà attive sul territorio e far scoprire progetti, attività e possibilità concrete di partecipazione. In piazza erano presenti associazioni che operano nello sport, nella cultura, nel sociale, nella tutela dell’ambiente e nella sicurezza, con momenti di incontro e proposte aperte a tutti.

“Nel Segno di Francesco”: spazio agli amici a quattro zampe

Tra gli appuntamenti in programma ha trovato posto “Nel Segno di Francesco”, ospitato alla Corte Benedettina e dedicato al benessere degli animali e all’adozione responsabile. Hanno partecipato rifugi, educatori cinofili e associazioni impegnate nella protezione della fauna, con spazi pensati per i più piccoli, attività di pet therapy e un servizio di assistenza veterinaria.

A mezzogiorno, sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta, si è tenuta la tradizionale benedizione degli animali.

Gran finale in musica per San Francesco

La giornata si è conclusa nella chiesa di Santa Maria Assunta con un concerto inserito nel Festival Internazionale di Musica del Veneto e dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco. Protagonisti l’Ensemble vocale e quartetto d’archi Nero Harmonia, sotto la direzione di Davide Pauletto, con Luis Lanzarini all’organo.

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