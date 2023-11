Mogliano Veneto celebra con entusiasmo l’annuncio ufficiale della sua nomina a Città Europea dello Sport 2025, reso pubblico presso la Sala Consiliare del municipio.

Questa mattina, presso la Sala Consiliare del municipio di Mogliano Veneto, il Sindaco Davide Bortolato con l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan e il Consigliere Comunale Delegato Cristina Simionato, alla presenza dell’Europarlamentare delegate AcesEurope per il Triveneto On. Rosanna Conte, ha annunciato con grande emozione l’esito favorevole di Mogliano Veneto a Città Europea dello Sport 2025.

«È un momento di grande gioia per la nostra Città, Mogliano con questa nomina può finalmente raggiungere una dimensione non più solo provinciale e regionale, ma europea. Con questo ambizioso traguardo raggiunto possiamo rafforzare l’impatto positivo del turismo sportivo in Città e promuovere Mogliano Veneto. Grazie alla candidatura è nato un documento importante per la nostra comunità, il Dossier rappresenta la vera carta d’identità del nostro Comune, descrive Mogliano dal punto di vista storico, artistico, turistico e ovviamente sportivo e, come abbiamo annunciato in sede di candidatura ufficiale lo distribuiremo alle 12mila famiglie moglianesi, affinché tutti i cittadini possano sentirsi protagonisti di questa vittoria» ha dichiarato l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan.

«È con grande orgoglio che annuncio che Mogliano Veneto è Città Europea dello Sport 2025, una candidatura partita dal basso che nasce dal profondo legame che la Città ha con lo sport, che ha visto in questo percorso la cooperazione di tante persone che hanno creduto insieme a noi in questo progetto, dai campioni presenti questa mattina (Armando Buffon, Maurizio Stecca, Franco Testa) alle associazioni sportive ed i loro volontari. Mogliano è permeata di sport. Intorno allo sport, a Mogliano, gravitano tante associazioni, famiglie, volontari e tantissimi concittadini che oggi vengono ufficialmente riconosciuti meritevoli a livello europeo.» continua il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato.

«È un risultato che premia il lavoro di squadra portato avanti e mi complimento con il Sindaco Davide Bortolato e tutta l’Amministrazione Comunale; non ha un valore simbolico, ma riveste un particolare significato poiché testimonia l’impegno del Comune a favore della pratica sportiva e dei valori sociali ed educativi dello sport. Lo sport inteso come mezzo di inclusione e di aggregazione, prima ancora che come attività ludica e salutare, che sono valori alla base dell’attività di Aces Europe. Da parte mia sono davvero lieta di aver dato il mio contributo e il mio sostegno ad una partita che Mogliano era destinata a vincere.» ha concluso l’Europarlamentare Rosanna Conte, delegata per il Triveneto di Aces Europe.