Mogliano Veneto candidata a Città Europea dello Sport 2025

MOGLIANO VENETO – È stata ufficialmente annunciata questa mattina nel corso della conferenza stampa in diretta streaming dal palazzo municipale di Mogliano Veneto, la candidatura di Mogliano Veneto a “European City of Sport”. Un riconoscimento promosso da ACES Europe e ACES Italia, sua delegazione italiana.

ACES Europe è un’Associazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles che dal 2001 assegna i riconoscimenti sportivi di Capitale Mondiale, Capitale Europea, Regione, Città, Isola, Comunità e Città.

Il principio che guida ACES è quello di infondere la consapevolezza che lo Sport è un fattore di integrazione nella società, oltre che di miglioramento della qualità della vita e della salute di chi lo pratica; obiettivi pienamente condivisi dall’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto. Non solo condivisione, tuttavia; alla base della motivazione che ha spinto l’Amministrazione a lanciarsi in questa candidatura c’è anche la volontà di dare merito alle tantissime associazioni sportive moglianesi e ai loro volontari per l’impegno costante profuso nella promozione dell’attività sportiva in città e del benessere psico-fisico che ne consegue, favorendo allo stesso tempo l’inclusione sociale attraverso gli alti valori che lo sport porta con sé.

A condurre la conferenza, il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato e l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan, entusiasti nel rendere pubblica questa importante candidatura che, nel 2025, potrebbe vedere Mogliano Veneto nominata “Città Europea dello Sport”.

«Lo sport è veicolo di valori importanti che fanno bene alla Comunità e che plasmano i perfetti cittadini di domani: con lo sport si apprendono valori come il sacrificio, la leale competizione, l’amicizia e la solidarietà. Siamo sicuri che grazie a questa candidatura sarà possibile infondere in tutta la cittadinanza questa straordinaria sensibilità sportiva e di vita, facendo arrivare questo messaggio anche alle future generazioni amministrative.» ha dichiarato l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan durante la conferenza stampa.

Candidare la Città di Mogliano Veneto a questo titolo significa inoltre porre l’attenzione della politica verso lo sport. Sebbene la presente Amministrazione Comunale abbia probabilmente infranto tutti i record per il sostegno allo sport e alle discipline sportive, vi è la necessità di accendere ancora di più i riflettori sull’importanza sociale che lo sport riveste.

Infatti, come ha poi aggiunto l’Assessore: «Dal 2019 abbiamo rivoluzionato la politica dello sport a Mogliano: ad oggi siamo l’Amministrazione che più ha sostenuto le Associazioni del territorio in termini di aiuti economici e abbiamo il grande orgoglio di esserci riusciti anche nei periodi di pandemia, senza che nessuna di loro chiudesse i battenti. Ora è giunto il momento di rendere davvero merito a tutte le persone che lavorano duramente, perché le Associazioni sono splendidi contenitori sociali, di valori e di crescita personale. Questa candidatura intende rendere merito proprio a loro, instancabili e appassionati, che siamo sicuri renderanno Mogliano Veneto la Città Europea dello Sport 2025».

«Abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa questo titolo – ha aggiunto il Sindaco Davide Bortolato. – Mogliano è una città storicamente sportiva, su cui si è investito molto e su cui stiamo continuando ad investire, sia in termini di strutture sia per quanto riguarda il sostegno alle varie società, oltre quaranta. I cittadini qui possono davvero interfacciarsi con una ampissima varietà di discipline e di questo andiamo fieri. Mogliano inoltre affonda le proprie radici nello sport, basti pensare che la prima società sportiva in città nasceva precisamente 100 anni fa, nel 1923, nella nostra frazione di Campocroce».

Da sinistra: Consigliere comunale Cristina Simionato, Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan, Europarlamentare On. Rosanna Conte, Sindaco Davide Bortolato, Commissari ACES Enrico Cimaschi e Dario Scarpa

Tra i saluti iniziali, quello dei Commissari ACES Dario Scarpa ed Enrico Cimaschi, il quale ha dichiarato: «Questa candidatura è la logica continuazione di un percorso iniziato nel 2019 con le innovative politiche sportive che questa Amministrazione Comunale ha impostato. Leggiamo questa candidatura come la volontà di non parlare solo di sport, ma di politiche del benessere, con una felice contaminazione fra sport, salute, cultura e territorio, il tutto includendo e mai escludendo. Penso che da Mogliano possa partire una nuova politica ed un nuovo approccio per quella rivoluzione educativa di cui le nostre comunità hanno così tanto bisogno».

Presente anche l’Europarlamentare e delegata ACES Europe per il Triveneto, On. Rosanna Conte, che non ha fatto mancare il suo in bocca al lupo all’Amministrazione e alla comunità moglianese, per il raggiungimento dell’obiettivo: «Siamo tutti consapevoli del valore che lo sport ha nella vita di ciascuno di noi e della sua capacità di promuovere un sano stile di vita, la socializzazione, la cooperazione e il rispetto reciproco. Sono elementi essenziali questi che caratterizzano proprio l’impegno di ACES Europe, che qui rappresento, e i cui riconoscimenti si basano sui principi di responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport è un fattore di integrazione nella società, per il miglioramento della qualità della vita e la salute di chi lo pratica. Un augurio pertanto al Sindaco Davide Bortolato e alla sua Amministrazione Comunale per il raggiungimento di questo importante obiettivo».