Mogliano Veneto, approvato all’unanimità lo statuto della Comunità energetica rinnovabile

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’atto costitutivo della CER, che riunirà cittadini, imprese e amministrazione per produrre e condividere energia pulita. Il progetto sarà avviato con il supporto di DBA S.p.A. e grazie alle risorse del programma europeo REC4SMEs

MOGLIANO VENETO (TV). Mogliano Veneto compie un nuovo passo verso la condivisione dell’energia da fonti rinnovabili. Martedì 6 ottobre il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità lo statuto e l’atto costitutivo della futura Comunità energetica rinnovabile (CER), aprendo la strada alla costituzione dell’associazione.

Il progetto punta a coinvolgere cittadini, piccole e medie imprese e Comune in un modello di collaborazione per produrre, condividere e consumare energia pulita a livello locale. Tra gli obiettivi figurano la riduzione delle emissioni di CO₂, il contenimento dei costi energetici e la generazione di benefici ambientali, economici e sociali per il territorio.

L’amministrazione comunale promuove da diversi mesi le preadesioni alla CER, anche attraverso incontri pubblici. L’approvazione in Consiglio rappresenta un passaggio decisivo per procedere alla sua costituzione formale.

Il supporto del progetto europeo REC4SMEs

La fase di avvio potrà contare sul supporto tecnico e giuridico di DBA S.p.A., società di ingegneria e partner italiano del progetto europeo REC4SMEs. Grazie alle risorse messe a disposizione dal programma, la costituzione e il lancio della Comunità energetica potranno avvenire senza costi per questa fase iniziale, secondo quanto comunicato dai promotori.

Proprio martedì 6 ottobre, la Sala consiliare del Comune ha ospitato anche un incontro internazionale nell’ambito di REC4SMEs, iniziativa finanziata dal programma europeo SMP-COSME per favorire la nascita e il consolidamento delle comunità energetiche rinnovabili, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai territori.

Il partenariato coinvolge organizzazioni di Italia, Moldavia, Slovenia e Romania, impegnate nello scambio di esperienze e nello sviluppo di strumenti operativi per sostenere la diffusione delle CER nei diversi contesti locali.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, insieme ai rappresentanti di DBA S.p.A. e Confindustria Veneto SIAV. Nel corso della giornata sono state confrontate le esperienze dei diversi Paesi, con un approfondimento sulle opportunità che le comunità energetiche possono offrire alle imprese, sia in termini di sostenibilità sia nella gestione e condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Bortolato: «Costruire una nuova idea di comunità»

«La transizione energetica è una delle grandi sfide del nostro tempo e rappresenta una scelta di futuro per le nostre comunità», ha dichiarato il sindaco Davide Bortolato. «Nel 2024 abbiamo inserito tra gli obiettivi di mandato la creazione di una Comunità energetica rinnovabile. Produrre e condividere energia pulita non significa soltanto adottare nuove tecnologie: significa costruire una nuova idea di comunità, nella quale cittadini, imprese e istituzioni collaborano, condividono risorse e trasformano l’energia in un’opportunità di crescita ambientale, economica e sociale per tutto il territorio».

L’iniziativa unisce così il percorso amministrativo locale al confronto europeo, con l’obiettivo di tradurre le esperienze maturate a livello internazionale in opportunità concrete per Mogliano Veneto.

Come informarsi e aderire

Per conoscere le modalità di partecipazione alla Comunità energetica è possibile consultare il sito del Comune di Mogliano Veneto oppure rivolgersi allo sportello informativo attivo presso il Municipio ogni venerdì, dalle 17 alle 19.

L’accesso avviene esclusivamente su appuntamento, da richiedere via e-mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al numero 340 8485427.

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