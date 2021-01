Mogliano, traffico limitato per contenere l’inquinamento atmosferico

Nell’ambito delle azioni volte al contenimento dell’inquinamento atmosferico, e in sintonia con quanto previsto dall’Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell’aria del Bacino Padano, il Comune di Mogliano Veneto ha emesso l’Ordinanza n.01 del 14/01/2021 con la quale sono state individuate le limitazioni del traffico per contenere l’inquinamento atmosferico, da applicare fino al 31.03.2021.

Questa ordinanza si somma a quella precedentemente emanata (la numero 34 del 2020) per contenere l’inquinamento atmosferico causato dal riscaldamento domestico.

Il provvedimento è efficace dal momento dell’esposizione dei cartelli stradali.

Le misure sono modulate sulla base del livello di allerta raggiunto: Verde (nessuna allerta), Arancione, Rosso, (massima allerta).

Nel sito di ARPAV vengono pubblicati giornalmente i livelli di PM10 raggiunti con raffigurazione del corrispondente livello di allerta. Le informazioni pubblicate consentono di essere costantemente informati sulla situazione della qualità dell’aria e sulle misure di prevenzione disposte dall’ordinanza.

Scarica qui l’ordinanza

