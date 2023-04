Mogliano, spaccia in sella a una moto rubata

I Carabinieri della Compagnia di Treviso hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne di origini albanesi per i reati di ricettazione, detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

MOGLIANO VENETO – Nel pomeriggio di sabato 15 aprile i militari incrociano lo straniero mentre sono di pattuglia nel comune di Mogliano Veneto. Il giovane è in sella a un motociclo di media cilindrata: i Carabinieri sanno che l’uomo non è in possesso di alcuna abilitazione per la conduzione di veicoli, quindi decidono di fermarlo e sottoporlo a controllo.

In pochi minuti certificano come moto e casco siano stati rubati solo una ventina di giorni da un’officina del veneziano. Convinti che il fermato nasconda dell’altro, i Carabinieri proseguono nella loro attività di ricerca di eventuale materiale di illecita provenienza. Messo alle strette, il giovane consegna loro un involucro contenente una decina di dosi – ciascuna del peso di un grammo circa – di cocaina.

Successivamente, nel garage della casa del fermato vengono trovati e sequestrati sei panetti per un peso complessivo di più di mezzo chilo di hashish, ulteriori tre involucri contenenti alcuni grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente, una pistola del tipo “scacciacani” mancante di tappo rosso con due cartucce.

Il fermato, ad arresto convalidato, è stato posto ai domiciliari.