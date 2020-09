Mogliano Rugby. La squadra cadetta si prepara al prossimo campionato

LA SQUADRA CADETTA SI PREPARA PER IL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE B MOGLIANO VENETO – Entra nel vivo il preseason della squadra cadetta. Dopo le prime settimane necessarie a garantire il corretto condizionamento fisico il XV guidato da Marco Filippucci, Andrea Pratichetti e Vittorio Lavorgna, entra nella parte più fisica del periodo di preparazione alla stagione. La rosa che per il Campionato in arrivo gode di diversi rinforzi e ritorni, e vedrà anche la presenza dei giocatori che hanno completato con successo il periodo di preseason con la prima squadra, sarà impegnata nelle prossime settimane in un programma di amichevoli necessarie allo staff per definire gli ultimi dettagli. Staff che sarà così formato per affrontare il prossimo Campionato di rugby di Serie B 2020/21: TEAM MANAGER: Pietro Venturato

CAPO ALLENATORE: Marco Filippucci

ALLENATORE: Vittorio Lavorgna

ALLENATORE: Andrea Pratichetti

ACCOMPAGNATORE: Luca Bellio

MEDICO: Mirko Marchiori

MEDICO: Alessandro Zambon

FISIOTERAPISTA: Angelo Pauletti

FISIOTERAPISTA: Mauro Dabalà

ASSISTENTE FISIOTERAPISTA: Alberto Pinton

ASSISTENTE FISIOTERAPISTA: Paolo Galiazzo