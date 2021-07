Mogliano Rugby. Federico Pavan e Marco Bonanni ancora in biancoblu

Siamo felici di comunicare l’avvenuto rinnovo contrattuale del trequarti-ala Federico Pavan (1998), e del tallonatore Marco Bonanni (1999).

Federico disputerà la quarta stagione in maglia biancoblù, dopo che nelle tre stagioni trascorse nel Club di Via Colelli ha raccolto 33 presenze con 5 mete segnate. “Sono molto felice di continuare la mia avventura qui a Mogliano, in questi tre anni sono stato accolto da una vera famiglia. Ho tanta voglia di riscatto perchè la mia scorsa stagione è stata minata da vari infortuni e anche perchè penso che ormai questo gruppo debba e possa togliersi qualche soddisfazione in più.”

Marco ha già al suo attivo due Campionati con Mogliano, durante i quali ha collezionato 21 presenze e 4 mete, tutte marcate nell’ultima stagione. “Sono molto contento del mio rinnovo, ma ancora più contento che ci sia chi vuole contare ancora su di me. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare di nuovo con il gruppo. Quello precedente è stato un anno particolare ed ora ho voglia di riscattarmi e di dare il massimo per la nuova avventura che sta per iniziare, sia per me che per la squadra.”

Questo il commento di Salvatore Costanzo, capo allenatore del Mogliano Rugby 1969: “Federico è un ragazzo straordinario, con noi da vari anni, speriamo abbia più fortuna e continuità rispetto all’anno scorso. Siamo felici che un ragazzo come lui, di buone qualità sia rimasto con il nostro gruppo. Per quanto riguarda Marco, siamo soddisfatti del suo percorso. L’anno scorso si è ritagliato un posto importante all’interno della squadra e ha confermato dei bei momenti di crescita, cosa che ci fa ben sperare per il futuro in un ruolo importante come il suo. Contenti che possa continuare questo suo sviluppo con il Mogliano Rugby.”