Mogliano Rugby. Altri rinnovi

ALTRI RINNOVI: IL GRUPPO DEGLI AVANTI QUASI AOMPLETO

Mogliano Rugby 1969 è felice di poter ufficializzare fondamentali rinnovi per un reparto degli avanti, in particolare quello delle prime linee, che si sta progressivamente completando. Vestiranno nuovamente la maglia biancoblù, i tallonatori Edoardo Ferraro e Marco Bonanni, i piloni Andrea Michelini, Nicolò Ceccato e Paolo Buonfiglio, quest’ultimo sempre nella veste di permit player nella franchigia delle Zebre Rugby.

Il commento del direttore sportivo Enrico Endrizzi: “Questi giocatori assicureranno alla squadra la continuità che il reparto di prima linea necessita, e aiuteranno l’inserimento nel gruppo e nel sistema di Costanzo dei nuovi innesti. Ci si aspetta un lavoro di sostanza da parte loro in una stagione che si annuncia ricca di sfide. Entrando nel particolare, Andrea Michelini ogni anno che passa si conferma uno dei migliori piloni in mischia ordinata, è un lottatore e un giocatore vecchia scuola, esemplare a livello di impegno durante il lavoro. E’ importante che ritrovi una buona forma fisica che gli permetta di esprimersi al meglio quando verrà chiamato a scendere in campo. Ferraro è una sicurezza per noi, in mischia chiusa e in touche. A mio parere è uno dei giocatori più forti che abbiamo ed è importante che diventi anche lui un leader del pack. Ci ho giocato insieme e so quanto vale, penso che un po’ alla volta riuscirà ad esprimere tutto il potenziale che possiede e che non ha ancora fatto vedere interamente. Per Ceccato vale lo stesso discorso, è ancora giovane ma ha un buon bagaglio di esperienza, sta crescendo bene in mischia, è bravo come portatore di palla, ha buone mani, è un buon placcatore e corre, non a caso può giocare in vari ruoli del pacchetto. Deve dare il massimo e può crescere molto, nulla gli è precluso. Da Bonanni mi aspetto che, dopo una stagione di ambientamento, migliori molto nella touche e nelle fasi statiche in generale. E’ un ragazzo dinamico che ha voglia, lavora tanto, vorrei vederlo diventare un punto di riferimento degli altri giovani nel suo ruolo, e che punti ad incalzare e fare concorrenza ad Edoardo per un posto da titolare con la maglia numero 2. Ho lasciato per ultimo Paolino perchè gli siamo grati già dalla scorsa stagione per aver scelto noi come squadra di riferimento nel TOP12, molte altre società lo avrebbero voluto e magari per lui sarebbe stato più semplice optare per un’altra soluzione. Siamo orgogliosi del suo attaccamento ai nostri colori e contenti di poterlo avere potenzialmente ancora a disposizione essendo un pilone di ottima qualita che si confronta con il livello superiore del PRO14. Speriamo di vederlo poco perchè significherà per lui avere molto minutaggio con le Zebre, saremo ovviamente felici di poterlo schierare con noi quando sarà possibile perchè alzerà anche il livello della nostra squadra, come si è visto benissimo nella scorsa stagione prima dell’infortunio subito. Fa la differenza in mischia chiusa, ma non solo, essendo un ottimo pilone di movimento ed essendo entrato perfettamente nel sistema di Costanzo. In bocca al lupo.”

Commenta la news

commenti