Mogliano Rugby. Altri giovani rinnovi per la nuova rosa

ALTRI GIOVANI RINNOVI NELLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA ROSA

Mirco Finotto, Giacomo Da Re, Yannick Abanga, Giordano Baldino

Ancora qualche rinnovo che annunciamo con grande soddisfazione e che dona continuità al lavoro iniziato nelle scorse stagioni. Quattro giovani atleti che vengono riconfermati nella rosa del prossimo Peroni TOP12, due per reparto. Per quanto riguarda gli avanti, continueranno ad indossare la maglia biancoblù il seconda linea Giordano Baldino e, nonostante la giovane età, uno dei Capitani di Mogliano dello scorso Campionato, Mirco Finotto. Il reparto dei trequarti, invece, vedrà nuovamente nel ruolo di utility back, Yannick Abanga e, come già annunciato, l’estremo/apertura Giacomo Da Re, che avrà la possibilità di essere schierato come permit dalla franchigia celtica della Benetton Treviso.

Il commento del direttore sportivo Enrico Endrizzi: “Per quanto riguarda Mirco e Giordano, la fedeltà e l’attaccamento che questi giocatori hanno mostrato al club in un momento così delicato è solo il preludio di quanto faranno vedere in campo. Crediamo ciecamente nella loro voglia di esprimere il loro talento e la loro cattiveria agonistica. Da Finotto mi aspetto che sia in attacco che in difesa lavori sodo per imporsi fisicamente, e diventare di conseguenza molto più incisivo. Baldino credo abbia l’età giusta per acquisire leadership nel gruppo, sia nel gioco che nella rimessa laterale, dove puntiamo molto su di lui per il futuro. Giacomo e Yannich sono stati senza ombra di dubbio due dei giovani più interessanti del campionato. Se sapranno mettere in atto il loro potenziale potranno davvero permettersi di iniziare a pensare allo step successivo. Sono attesi dal passo più difficile, cioè quello di diventare anche loro punti di riferimento all’interno della squadra. In bocca al lupo a tutti e quattro.”

