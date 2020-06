Mogliano, riaprono le giostrine nei parchi cittadini e nelle aree verdi pubbliche

Il Sindaco: “Massima attenzione nel rispetto delle norme, a tutti i nostri ragazzi un buon divertimento!”

Sabato 6 giugno sarà nuovamente possibile accedere alle aree gioco per i bambini nei parchi cittadini e nelle aree di verde pubblico.

Venerdì 5 giugno, infatti, operatori qualificati hanno effettuato la santificazione di tutte le giostrine, come richiesto dalle linee guida regionali.

La riapertura, però, è condizionata dal rispetto delle regole per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19:



– Automonitoraggio dello stato di salute personale e del bambino.

– Igienizzazione delle mani con apposita soluzione alcolica, prima e dopo l’attività ludica.

– Distanziamento sociale di almeno un metro, fatta eccezione per i congiunti.

– Utilizzo di mascherina obbligatoria per i genitori o gli accompagnatori e per tutti i bimbi con più di 6 anni.

Il Sindaco Davide Bortolato: “Chiedo alle famiglie di osservare scrupolosamente le regole per l’accesso alle aree gioco dei nostri piccoli concittadini, è fondamentale ricominciare a vivere gli spazi delle nostre città, i nostri parchi e i nostri quartieri, tenendo sempre in considerazione che i comportamenti sbagliati possono contribuire alla diffusione del virus. Ribadisco quindi massima attenzione nel rispetto delle norme e auguro a tutti i nostri ragazzi un buon divertimento!”.

Commenta la news

commenti